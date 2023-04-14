Дачные маршруты возобновляют свое движение в Костанае
14 апреля 2023, 19:34 | ЖКХ
Уже завтра, 15 апреля, несколько "сотых" дачных маршрутов поедут в садовые общества, сообщает служба IKomek в Instagram.
Маршруты №№ 104, 108, 113, 113 А, 113 Б, 114 с 15 апреля до 1 мая будут ходить по выходным. С 1 мая - каждый день, кроме понедельника.
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