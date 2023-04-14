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Дачные маршруты возобновляют свое движение в Костанае

14 апреля 2023, 19:34 |  ЖКХ

Уже завтра, 15 апреля, несколько "сотых" дачных маршрутов поедут в садовые общества, сообщает служба IKomek в Instagram.

Маршруты №№ 104, 108, 113, 113 А, 113 Б, 114 с 15 апреля до 1 мая будут ходить по выходным. С 1 мая - каждый день, кроме понедельника.