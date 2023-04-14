В Костанае продолжают разбираться, кто виноват в том, что трехлетний мальчик вернулся из садика с переломом ключицы. Обвинения предъявлены воспитателю дошкольного учреждения, но суд вернул дело на дополнительное расследование. Родители ребёнка боятся, что не смогут добиться справедливости, сообщает корреспондент Оrda.kz.

Происшествие случилось летом 2022 года. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как воспитатель дергает стул, на котором сидит мальчик. В результате врачи диагностировали у Арлана перелом ключицы.

«Суд в предварительном слушании нашел нарушение закона: так как воспитатель не владеет в полной мере русским языком, судебное дело должно было вестись на казахском. Дело было переведено, но суд посчитал, что этого мало. Все следственные действия также изначально должны были вести на госязыке. Дело вернули, чтобы устранить нарушения, но прокуратура и полиция знают прекрасно, что язык делопроизводства должен избираться сразу. Большие вопросы и к тому, почему дело вели девять месяцев и теперь все идет к тому, что доказательства будут признаны недопустимыми, так как получены с нарушением конституционных прав», — говорит мама пострадавшего мальчика.

В Департаменте полиции сообщили, что досудебное расследование было начато по ч. 1 ст. 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

В ведомстве также пояснили, что дело расследовали на государственном языке в порядке трехзвенной модели уголовного процесса. Сроки расследования несколько раз прерывались, в связи с назначением экспертиз, для обеспечения полноты и всесторонности следствия.

«В деле имеется переводчик, который на протяжении всего уголовного процесса участвовал во всех следственных действиях. Все процессуальные документы составлены на государственном языке. Подозреваемая была допрошена на языке судопроизводства. При ознакомлении с материалами дела у нее каких-либо вопросов касаемо языка не имелось. Все материалы дела также переведены. Таким образом, права подозреваемой не нарушены. Также она и ее адвокат не были против дальнейшего рассмотрения дела судом. После проведения необходимых следственных действий и удовлетворения всех ходатайств, заявленных в рамках расследования, дело направлено в суд», — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Полицейские отметили, что досудебным расследованием занимался опытный специалист, дело находилось на контроле у руководства городского Управления полиции. Родителей ребенка уведомляли о ходе уголовного процесса и проводимых следственных действиях.

В настоящее время прокуратура Костаная обжалует правомерность возвращения судом дела на дополнительное расследование, о чем внесен протест надзорного органа. Родители считают, что в деле все-таки есть неопровержимые доказательства в виде экспертизы и видеозаписи. Материальный и моральный ущерб взыскивать с воспитателя они не намерены, а хотят лишь одного — чтобы педагога наказали по закону и лишили возможности в дальнейшем работать с детьми.