По прогнозам синоптиков, в субботу, 15 апреля, на большей части территории области ожидается снег, особенно сильный на севере, западе и востоке. Днём на юге и востоке осадки будут в виде дождя со снегом, прогнозируется низовая метель, туман и гололёд.

На ул. Станционной в мкрн. Костанай-2 остановка уже лежит / Фото читателя

На крайнем юге области пройдёт гроза. В воскресенье, 16 апреля, по области продолжатся снегопады, временами сильные, они будут сопровождаться низовой метелью и гололёдом. На севере и западе прогнозируется туман. В понедельник, 17 апреля, на юге и востоке области вновь снег, гололёд, низовая метель. На севере и западе – туман.

В Костанае в субботу будет облачно, временами будет идти снег, ожидается низовая метель. В воскресенье и понедельник – переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью по области ожидаем 6-11, на юге – 1 градус мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет -3…+2 °С, на юге +5 °С. В воскресенье и понедельник показания термометров будут одинаковыми. По ночам температура будет опускаться до 5-10, на севере до 13 градусов ниже нуля. В дневное время термометры покажут 0…-5 °С, на востоке +3 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -6…-8 °С, днём 0…+2 °С. В воскресенье: ночью -6…-8 °С, днём 0…-2 °С. В понедельник: ночью -5…-7 °С, днём +1…+3 °С.

В ближайшие три дня ожидается северо-восточный ветер. Скорость ветра в субботу будет 15-20 м/с, на востоке ожидаются усиления до 15-20 м/с, ночью отдельные порывы достигнут скорости 23-28 м/с. В воскресенье и понедельник скорость ветра составит 9-14 м/с, в южной половине области ожидаются усиления до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. В понедельник усиления ветра до 15-20 м/с прогнозируется на юге и востоке.