В связи с тем, что борт из Иерусалима пребывает в Алматы, Благодатный огонь прибудет в Костанай на день позже, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии.

Фото из архива "НГ"

Встреча Благодатного огня в Константино-Еленинском кафедральном соборе города Костаная состоится в понедельник, 17 апреля, в 18:30.

Остальное расписание Богослужений и освящения пасхальных куличей останется без изменений:

В Константино-Еленинском кафедральном соборе:

15 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница,

16 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей:

В субботу, 15 апреля – с 10:00.

16 апреля – по окончании пасхального Богослужения.

16 апреля, 17:00 – Великая пасхальная вечерня.

В Свято-Никольском храме г. Костаная:

15 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница

16 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей:

В субботу, 15 апреля – с 10:00.

16 апреля – по окончании пасхального Богослужения.