Благодатный огонь встретят на день позже в Костанае
В связи с тем, что борт из Иерусалима пребывает в Алматы, Благодатный огонь прибудет в Костанай на день позже, сообщили в информационном отделе Костанайской епархии.
Фото из архива "НГ"
Встреча Благодатного огня в Константино-Еленинском кафедральном соборе города Костаная состоится в понедельник, 17 апреля, в 18:30.
Остальное расписание Богослужений и освящения пасхальных куличей останется без изменений:
В Константино-Еленинском кафедральном соборе:
15 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница,
16 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.
Освящение куличей:
В субботу, 15 апреля – с 10:00.
16 апреля – по окончании пасхального Богослужения.
16 апреля, 17:00 – Великая пасхальная вечерня.
В Свято-Никольском храме г. Костаная:
15 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница
16 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.
Освящение куличей:
В субботу, 15 апреля – с 10:00.
16 апреля – по окончании пасхального Богослужения.
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