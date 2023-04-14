Машину, за рулем которой находился казахстанец, остановили для досмотра 13 апреля на автомобильном пункте пропуска «Кайрак». В ходе досмотра в "Газели" обнаружили контрабандный груз: сигареты (32 коробки, 17 120 пачек, 1 712 блоков) на общую сумму 11 128 000 тенге, сообщили в пресс-службе департамента ПС КНБ РК по Костанайской области.

- Департаментом Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области материалы переданы для принятия процессуального решения в департамент экономических расследовании по Костанайской области, - сообщили в ведомстве.

Ранее костанайскими пограничниками уже было предотвращено четыре факта вывоза табачных изделий на общую сумму более 20 млн тенге.