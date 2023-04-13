Массовая рассылка Антикором SMS с предупреждениями об ответственности за совершение коррупционных деяний спровоцировала всплеск народного творчества, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

В социальных сетях казахстанцы вовсю шутят и иронизируют над полученными сообщениями.

"Бомбят" прям с утра. Грешным делом себя в чем-то подозревать даже начал", "Ничего не приходило, значит, "чистый", "Тоже не приходило. Сказал коллегам, что порядочным людям такие СМС не приходят", "Не стала брать взятку с собой. Дома оставила, так безопаснее", "После второй эсэмэски от Антикора за день понял: коррупции в стране пришла хана", - пишут пользователи соцсетей.

Известный блогер Ринат Балгабаев посвятил сообщениям от Антикора сразу несколько постов.

"Сколько же преступлений было сегодня пресечено всего одной эсэмэской", "А злостным взяточникам Антикор направил открытки в "Вотсапе", - написал он в Telegram.

Появившуюся вечером новость о задержании и домашнем аресте вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова Балгабаев прокомментировал так: "Когда вовремя не получил СМС от Антикора".

Помимо шуток, в социальных сетях стали появляться мемы. Например, такие как этот.

Тем временем в самом Антикоре пообещали в ближайшее время дать разъяснение по поводу рассылки.