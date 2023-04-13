"Начал себя подозревать". Казахстанцы шутят над SMS от Антикора
Массовая рассылка Антикором SMS с предупреждениями об ответственности за совершение коррупционных деяний спровоцировала всплеск народного творчества, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
В социальных сетях казахстанцы вовсю шутят и иронизируют над полученными сообщениями.
"Бомбят" прям с утра. Грешным делом себя в чем-то подозревать даже начал", "Ничего не приходило, значит, "чистый", "Тоже не приходило. Сказал коллегам, что порядочным людям такие СМС не приходят", "Не стала брать взятку с собой. Дома оставила, так безопаснее", "После второй эсэмэски от Антикора за день понял: коррупции в стране пришла хана", - пишут пользователи соцсетей.
Известный блогер Ринат Балгабаев посвятил сообщениям от Антикора сразу несколько постов.
"Сколько же преступлений было сегодня пресечено всего одной эсэмэской", "А злостным взяточникам Антикор направил открытки в "Вотсапе", - написал он в Telegram.
Появившуюся вечером новость о задержании и домашнем аресте вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова Балгабаев прокомментировал так: "Когда вовремя не получил СМС от Антикора".
Помимо шуток, в социальных сетях стали появляться мемы. Например, такие как этот.
Тем временем в самом Антикоре пообещали в ближайшее время дать разъяснение по поводу рассылки.
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