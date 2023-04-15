В этом году природа действует в полном соответствии с народным праздником Наурыз мейрамы. В Костанае исчезли многочисленные сугробы, потеплело и подсохло на улицах. Люди окончательно отряхнулись от зимней спячки и внимательно посмотрели на себя в зеркало: так и есть, черт побери, за зиму накопился жирок, который уже не спрячешь под зимней одеждой. Надо что-то делать, что-то менять в образе жизни, заняться собой.

А городские власти ненавязчиво предложили всем жителям, независимо от возраста и пола, выходить на старты массовых пробегов в центре Костаная. Почти каждую неделю все желающие выходят на вполне посильные дистанции 2-3-5 км. Те, кто зиму не лежал на диване, борются за места и награды, а остальные бегут по самочувствию, получая огромное удовольствие и гордясь собой, своей решимостью привести себя в смотрибельный вид. Тем более что изменения в организме происходят довольно быстро, подтверждая, что вы на правильном пути. И голова начинает работать лучше, и мысли приходят оптимистичные, и можно, не оглядываясь, оприходовать лишнюю порцию вкуснятины.

И недалек тот день, когда вы с удовольствием изучите себя перед зеркалом и удовлетворенно подумаете: «Оказывается, жизнь-то налаживается!» Заметят эти метаморфозы и ваши знакомые, завистливо вздохнут и задумаются над своим образом жизни. Начнут расспрашивать, что у вас за таинственная диета, кратчайшим путем приводящая к желаемой цели. А вспомните Г. Хазанова. На юбилей его пригласили на телевидение, и молоденькая ведущая немедленно задала сакраментальный вопрос: «Геннадий, вы так замечательно выглядите в свои годы! У вас наверняка есть какая-то своя особая диета?» - «Да, есть, - ответствовал именитый гость, - и главное в ней - вовремя закрыть рот и находить время для движения!»

Как видите, формула проста и доступна всем-всем-всем. Для сведения: в прошлый выходной в городе стартовал цикл забегов на президентскую милю, это всего 2 400 м, дистанция посильная абсолютно для всех. Есть много возрастных групп, можно побороться с ровесниками за призовые места. Организаторы озабочены поисками призов, это наша общая задача, которая раньше успешно решалась. Забеги на милю продлятся до конца лета с периодичностью 2 раза в месяц. К ним, безусловно, добавятся пробеги, посвященные важным датам в городе, республике, мире.

А первыми героями мили стали Аида Хажиева, Никита Вранчан, Наиль Башмаков, Данияр Наурызбаев, Римма Воеводина, Елена Гичева, Сергей Поликарпов.

Как видите, наряду с маститыми бегунами, появились новые имена. Руководителям организаций, предприятий, учебных заведений тоже не стоит оставаться в нейтральной позе. Здоровье - дело вроде бы личное, но одновременно и государственное. Решать большие задачи легче со здоровым, оптимистичным населением, живущим без лекарств.



