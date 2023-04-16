Нынешняя весна радует дачников обилием солнечных теплых дней и быстрым сходом снега, а значит, возможностью пораньше вернуться на свои обжитые наделы и начать копошиться в земле. Работы в это время невпроворот: открывать, очищать, обрезать, копать и даже сеять. За что стоит хвататься в первую очередь, а с чем можно повременить?

Пора открытий

Активные солнечные лучи вмиг пробуждают от зимней спячки все растения. Тем более если они щедро укутаны с осени листвой и укрывным материалом. Под такой шубой быстро пускаются в рост многолетние цветы (лилии, лилейник, ирисы, хосты, дельфиниум), хвойные растения, саженцы роз, клематисов и земляники. При возвратных заморозках, часто случающихся у нас даже в мае, молодые побеги и цветочные почки могут подмерзнуть. Но и под плотным укрытием при повышенной влажности и температуре мульчирующий слой, который защищал почву от промерзания, станет приносить вред. Он может превратиться в прибежище для насекомых-вредителей и возбудителей грибковых инфекций, как следствие, растения могут сопреть частично или полностью.

Снимать укрытие нужно постепенно, чтобы весеннее солнце не нанесло вред молодым побегам / Фото webpulse.imgsmail.ru

Пока на растениях не проснулись почки, смело убирайте укрытие. Но здесь есть свои нюансы. Делать это надо постепенно. Сейчас выгребите все растительные остатки, замените пленку или другой плотный материал на белый укрывной (агротекс). Через неделю приоткройте одну сторону, затем - вторую, чтобы растения постепенно адаптировались к нестабильному температурному режиму и не получили солнечные ожоги.

Не стоит торопиться наводить идеальную чистоту на грядках с земляникой садовой (клубника), если у вас нет возможности поливать растения. Достаточно убрать укрытие и мульчу, не срезая прошлогоднюю листву. Очищенная голая земля под ярким солнцем моментально теряет влагу, перегревается и покрывается коркой, что не лучшим образом влияет на поверхностную корневую систему ягоды. Срезать, порыхлить и подкормить землянику лучше ближе к маю.

При обрезке веток не оставляйте пенька и обрабатывайте срез, чтобы рана зятянулась быстрее / Фото imgirl.ru

К середине апреля уже видно, какие ветви у деревьев и кустарников неживые, а значит, можно проводить санитарную и формирующую обрезку. Удалите сухие, поломанные, подмерзшие и нежелательные побеги, не оставляя пеньков. Спилы диаметром более 1,5 см необходимо замазать масляной краской или садовым варом. Не забывайте убирать на дереве свернутые прошлогодние листья и мумифицированные плоды. Они наверняка содержат вредителей (короед, пильщик, листовертка, долгоносик, щитовка) и их личинки. Не стоит тратить время на побелку стволов известью, от перегрева ее надо было проводить с осени, а сейчас она нужна только в декоративных целях.

Бьем врагов

Пока не распустились почки на плодовых деревьях (яблоня, груша, слива), самое время «тяжелой артиллерии» в борьбе с насекомыми-вредителями. Насыщенным раствором карбамида (мочевины) из расчета 500-700 г на 10 л воды тщательно опрыскивают все дерево. Для профилактики парши и других гнилей в раствор добавляют 50 г медного купороса. При обработке стоит соблюдать осторожность и меры безопасности. Опрыскивать только в сухую безветренную погоду, утром или вечером.

Обработку раствором мочевины можно проводить только до распускания почек / Фото pocvetam.ru

Осмотрите ягодные кусты. Если у крыжовника присутствуют черные, крючковидные побеги, значит, куст поражен мучнистой росой, и полноценного урожая не будет. Такие ветки срезают, заступая на здоровую часть 1-2 см, и сжигают. Также стоит поступить с ветками черной смородины, на которых имеются вздувшиеся круглые почки. Внутри них уже паразитирует почковый клещ, к лету они просто засохнут, а вредители разбегутся на другие ветки.

Против мучнистой росы эффективны препараты с содержанием меди (медный купорос, бордоская смесь, «Ордан», «Хом», «Абигапик» и др.). Эти фунгициды подойдут для лечения и профилактики инфекций на розах и землянике. Разведенными согласно инструкции растворами тщательно смачивают не только сами растения, но и землю вокруг, так как споры содержатся и в ней.

Такие ветки с круглыми почками, пораженные клещом, лучше удалить, а куст обработать инсектицидами / Фото botanichka.ru

Для профилактики почкового клеща на смородине, а также долгоносика - частого гостя на малине и землянике придется снова браться за опрыскиватель. Подойдут инсектициды «Алатар», «Интавир», «Искра», «Фуфанон», «Клещегон» и др. Против миграции насекомых-вредителей по стволу плодовых деревьев поможет ловчий пояс. Его можно приобрести готовый либо сделать самому из плотного картона, полиэтилена, резины, ветоши, линолеума. На полосу шириной 10-15 см, размещенную на высоте 60-80 см от земли, наносится специальный садовый клей либо вазелин, смешанный с дегтем.

Готовимся к посадке и сеем

В середине месяца уже можно доставать из погреба клубни и луковицы цветов: георгины, гладиолусы. Просушите их на солнце, осмотрите на наличие гнили и повреждений. Срежьте порченые места острым ножом и обработайте место среза раствором зеленки. Замочите в ярко-розовом растворе марганцовки (1 г на 2 л воды) или фунгицидном препарате «Максим» (2 мл на 1 л воды) в течение 30 минут. Затем снова просушите.

Замачивание в марганцовке клубней и луковиц спасет от гнилей после хранения в сыром погребе / Фото автора

Открытые солнечные подсохшие участки, где в начале июня предстоит высадить рассаду томатов, перца и баклажанов уже сейчас надо засеять быстрорастущими сидератами (горчица, рапс, редька масличная). За месяц-полтора они нарастят зеленую массу, которую заглубите при подготовке грядок.

С середины апреля можно начинать высевать холодостойкие овощные и пряные культуры. Это туговсхожие морковь, петрушка, пастернак, укроп, лук-батун. Под пленочное укрытие сеют ранние культуры: редис, шпинат, кресс-салат, рукколу, базилик. К концу месяца в открытый грунт на клумбы можно высевать неприхотливые бархатцы, космею, календулу, эшшольцию, васильки. С наступлением устойчивого тепла они быстро дадут всходы и намного раньше зацветут.