13 апреля 2023, 09:19

Жанаозен, снова и опять, что-то не то и снова не так. Когда-то 12 лет назад я поверил, что простые работники, собрались и реально хотели что-то изменить в своей жизни.

Прошло 11 лет, из-за недовольства жанаозенцев ценой на газ вспыхнула Алма-Ата, 200 смертей уже после соглашения правительства на снижение цены на сжиженный газ. Разборки были с Акелой, он промахнулся, и Табаки заверещали, что стае нужен новый вожак, нынешний Тигр - Шерхан, окружил себя шакалами, и пытается повторить фокус с недовольными нефтяникамии.

https://youtu.be/apYxRTgTc7E

Кто-то снова растормошил этот новореченский муравейник. Тендеры, ОМОН, митинги, в одном месте за 12 лет - 3 раза. Первый раз - случайность, Второй раз- совпадение, третий раз - закономерность. Всё сходится к тому, что самые продажные, ой извините самые недовольные жители страны - проживают в этом проклятом месте.

Складывается впечатление, что пока мы смотрим на Шоу-Жанаозен 3-я серия, всё интересное происходит в другом месте? Это точно не рост цены на ГСМ, но стадо среагирует так, как надо кукловоду.