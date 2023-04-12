По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни синоптическая ситуация резко изменится под воздействием южного циклона.

Днем в четверг, 13 апреля, на юге области пройдёт дождь. В пятницу и субботу, 14-15 апреля, на севере, западе и юге ожидаются осадки в виде дождя и снега, особенно сильные - на западе и севере. Прогнозируется гололёд, на северо-западе области низовая метель.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в четверг осадков не будет, в пятницу и субботу - дождь со снегом.

- В четверг ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на юге 5 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем +12...-+17, на юге +20°С. В пятницу ночью термометры покажут 0...+5°С, на юге +8°С. Днём будет 2-7, на юге 10-15 градусов тепла. В ночь на субботу температура понизится до -3...-8°С, на юге до 0°С. В дневное время ожидаемая температура воздуха будет 0...+5°С, на юге +8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2°С, днём +15...+17°С. В пятницу: ночью 0...+2°С, днём +5...+7°С. В субботу: ночью -3...-5°С, днём +4...+6°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на юге порывы 15-20 м/с. В пятницу и субботу ветер будет северо-восточный, скорость его составит 15-20 м/с, на севере, западе и юге ожидаются периодические усиления до 23-28 м/с.



