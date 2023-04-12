Воскресение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа после трехдневного пребывания во гробе в этом году православные христиане всего мира будут праздновать в воскресенье, 16 апреля. Освятить куличи можно будет уже за день до этого.

Фото из архива "НГ"



- В пасхальные дни, которые продлятся 40 дней, принято приветствовать друг друга радостными вечным возгласом «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» Пасху называют Праздником праздников и Торжеством из торжеств, потому что в этот день особо прославляется воскресший Спаситель, одержавший победу над смертью, грехом, и даровавший человеку путь к вечной жизни, - рассказали в информационном отделе Костанайской епархии. - Светлую седмицу нужно проводить по-христиански, в духовной радости, а не в угождении плоти и потакании страстям. В Православной Церкви издавна существует пасхальная традиция: на Светлой неделе все желающие могут прийти в храм и позвонить в колокола.

Расписание Богослужений и освящения куличей:

В Константино-Еленинском кафедральном соборе:

15 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница,

16 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей:

В субботу, 15 апреля – с 10:00.

16 апреля – по окончании пасхального Богослужения.

16 апреля, 17:00 – Великая пасхальная вечерня. Встреча Благодатного огня из Иерусалима.

В Свято-Никольском храме г. Костаная:

15 апреля 23:30 – Пасхальная полунощница

16 апреля 00:00 – Крестный ход. Божественная Литургия.

Освящение куличей:

В субботу, 15 апреля – с 10:00.

16 апреля – по окончании пасхального Богослужения.