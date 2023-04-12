Депутат Мажилиса Аманжол Әлтай предложил запретить несовершеннолетним пользоваться приложением TikTok, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутатский запрос мажилисмен направил заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову.

В своем выступлении депутат отметил, что рост числа шокирующих происшествий среди подростков в последнее время свидетельствует о том, что проблема воспитания детей в школе, семье и современном обществе стоит на месте и не решается.

"Смерть школьника в Туркестане, которая потрясла нас, аморальное поведение подростков, пинавших впавшего в кому от сильных ударов ребенка в Казалы, жесткое избиение девушки в Усть-Каменогорске - вот основные причины моей тревоги сегодня", - заявил депутат.

Мажилисмен предложил пересмотреть принципы организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних МВД, а также предложил Министерству просвещения внедрить механизмы оценки не только академического образования учителей в школах, но и образования, предоставляемого детям, отметил он.

"Социальный педагог, классный руководитель должны пересмотреть принципы организации деятельности. Социальную сеть TikTok, предоставляющую неограниченные услуги детям в Казахстане, следует запретить среди несовершеннолетних", - заключил Аманжол Әлтай.

Ранее двух алматинцев осудили из-за организации азартных игр со ставками и денежным вознаграждением в соцсети TikTok.

Стоит отметить, что предложения о запрете TikTok озвучивают и в других странах. Так, американский Конгресс готовится принять законопроект, дающий правительству право запретить TikTok и другие подобные приложения из недружественных США стран. Местные власти видят в них риски для национальной безопасности. Там уже запретили TikTok на государственных устройствах.

В Европе сотрудников Еврокомиссии также попросили удалить TikTok с рабочих устройств - эту меру связывают с кибербезопасностью.