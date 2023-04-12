Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова обратилась с запросом к заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову, в котором подняла проблемы пересадки органов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам депутата, несмотря на наличие закона, регламентирующего трансплантацию органов, в нашей стране отсутствует механизм его действия. По этой причине граждане, нуждающиеся в трансплантации, сталкиваются с многочисленными проблемами, теряя драгоценное время.

"В настоящее время в листе ожидания состоит 3 805 пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 90 детей. При этом 91 процент пациентов нуждаются в пересадке почки. В течении прошлого года из "листа ожидания" органов по причине смерти выбыло 320 человек, так и не дождавшись своей очереди", - привела печальную статистику Нурумова.

В связи с тем, что в законодательстве нет четкой презумпции согласия на изъятие органов у трупов, посмертное донорство в Казахстане в настоящее время стагнирует и не развивается, отметила депутат. На практике трансплантация производится только от родственных доноров. Как следствие - донорских органов не хватает, что приводит к стагнации трансплантологии как отрасли в нашей стране.

"Для трансплантации органов от неродственных доноров наши граждане направляются в зарубежные клиники. В Беларуси стоимость пересадки сердца стоит 150 тысяч долларов, печени - 140 тысяч долларов, почки - 50 тысяч долларов", - сообщила Нурумова.

Однако как показывает опыт, зачастую наши соотечественники, не дождавшись донора, после долгих месяцев или лет умирают, так как в зарубежных странах в первую очередь пересаживают органы своим гражданам, сказала депутат. При этом на их содержание в клинике в течение всего периода ожидания затрачиваются колоссальные средства.

"Действующий закон при подборе донора предполагает генетическую, близкую родственную связь, но нередко родственники не соответствуют совместимости. Чужой человек готов, но закон не разрешает. В связи с чем считаем необходимым рассмотреть возможность за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров, материального поощрения доноров от государства, трансплантации органов от неродственных и посмертных доноров. А также проводить работу по пропаганде донорства и проведении широкомасштабного информирования об органном донорстве", - озвучила свой запрос депутат.