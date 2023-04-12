Где в этом году будут строить водоводы, водопроводы, пункты очистки и раздачи воды, говорили на сессии областного маслихата. 7 апреля по инициативе акимата области там уточняли бюджет.

Фото из архива "НГ"

- Сегодня обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой достигает 80%, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, который участвовал в работе сессии. - До конца года будет 87%, на что 23 млрд тенге выделено в этом году, очень большая сумма. Нам нужно до 2026 года на 100% обеспечить сельских жителей. Такие планы есть. По каждому селу управление энергетики и ЖКХ с акиматами районов буквально все прописали. Знаем, сколько нужно денег и в какие села, чтобы задача была решена.

Из дополнительных средств, направляемых республиканским бюджетом, 2,7 млрд тенге пойдут на реализацию проектов по улучшению водоснабжения в селах Свердловка и Перелески Денисовского района, Бестобе и Адаевка Камыстинского района, Ленино и Чистый Чандак Федоровского района, Половниковка и Глазуновка Костанайского района, Пригородное Житикаринского района, Юбилейное района Беимбета Майлина, Ашутасты и Ангарское, которые относятся к Аркалыку, Карасу и Кумкешу Амангельдинского района.

Благодаря перевыполнению доходной части областного бюджета прошлого года сложился свободный остаток средств, которые перераспределили. Из них более миллиарда решено направить также на проекты, связанные с улучшением сельского водоснабжения.

430 млн тенге - на строительство водоводов и водопроводов в селах Кумкешу Амангельдинского района, Караоба Сарыкольского района, для строительства пунктов раздачи воды в селах Михайловка, Смирновка Карабалыкского района, на установку системы дистанционного управления для водопроводной сети села Караменды Наурзумского района.

409 млн тенге - на строительство пунктов очистки и раздачи воды в аркалыкских селах Кайынды, Жанакала, Екидын.

160 млн тенге - на завершение строительно-монтажных работ по проектам водоснабжения трех сел Узункольского района (Сокол, Троебратский, Сатай), села Александровка Костанайского района и поселка Северный в Аркалыке.

149 млн тенге - на разработку ПСД для строительства систем водоснабжения и пунктов раздачи воды.