После задержания в Астане десятков жанаозенских нефтяников, которые требовали у здания Минэнерго предоставления постоянных рабочих мест, тысячи человек вышли на улицы в Мангистауской области. Они потребовали освободить земляков и решить проблему безработицы в нефтяном регионе, сообщает "Радио Азаттык".

ЖИТЕЛИ ЗАПАДА КАЗАХСТАНА ВЫШЛИ НА УЛИЦЫ ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЙ В СТОЛИЦЕ

Ночь на 12 апреля в Жанаозене и Актау была неспокойной. Тысячи человек вышли на улицы в знак поддержки земляков, которых с применением силы задержал полицейский спецназ в столице. Люди требовали освободить жанаозенских нефтяников, поехавших в столицу для переговоров с чиновниками и оказавшихся после мирного протеста в отделениях полиции.

— Освободите наших братьев! — кричали на площади в Жанаозене.

Утром полицейские задержали людей, которые перекрыли дорогу в Жанаозене. Власти заявили, что задержанные «создавали препятствия для движения транспорта», их доставили в полицию.

В моногороде вечером во вторник пропал мобильный интернет. Сообщалось об отключениях электричества после начала стихийных акций вслед за событиями в столице.

Вечером 11 апреля в Астане СОБР погрузил в автозаки десятки бывших сотрудников нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company». До этого они провели ночь у здания министерства энергетики, настаивая на встрече с официальными лицами. Но 10 апреля на встречу к ним никто не вышел.

Нефтяники рассказали журналистам, что с 1 апреля остались без заработка, попав под сокращения. Частная компания, в которой они трудились, проиграла тендер.

11 апреля делегацию протестующих пригласили на переговоры. Но они не завершились успехом. В национальной компании «КазМунайГаз», дочерняя структура которой, «Озенмунайгаз», работает в Жанаозене, сообщили, что нефтяникам предложили перейти в другие подрядные организации, в частности в «Кезби» и Ai-Bis. Но жанаозенцы отвергли эти предложения, они заявили, что это опять будет временная работа — до следующего тендера. Они говорили также о социальной несправедливости, обращая внимание на то, что в «Озенмунайгазе» платят за аналогичную работу больше, чем в подрядных организациях, в которых к тому же не предусмотрен соцпакет.

ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА: «НОЧЕВАТЬ НА УЛИЦЕ — ЭТО ВЫБОР ЛЮДЕЙ»

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев расценил действия нефтяников как «организованный» пикет без разрешения властей.

10 апреля никто из представителей министерства энергетики не выразил заинтересованности во встрече с протестующими. Нефтяники провели ночь возле здания ведомства, заявляя, что не прекратят акцию, пока не будет удовлетворено их требование о постоянном трудоустройстве

— В моём понимании, такая акция [проводится] для привлечения внимания, для создания ажиотажа, понятно, пусть даже, может быть, связана с препятствием деятельности государственного органа, когда наши сотрудник не могут зайти на работу, — заявил 11 апреля Саткалиев после заседания правительства.

Журналисты спросили министра, почему никто из чиновников не вышел на переговоры к нефтяникам, которые ночевали под открытым небом.

— Ночевать на улице — выбор людей. Люди вчера говорили о трудоустройстве в «Озенмунайгаз». Сегодня говорят «отмените конкурс». Что они скажут завтра? Если вы считаете, что лично мой выход решит эту проблему, то есть это не обозначает, что они тоже так считают, понимаете?

11 марта представители «КазМунайГаза» пригласили около 10 человек в здание компании на переговоры, которые не завершились успехом. Сообщается, что протестующим обещали предоставить работу в подрядных организациях, но рабочие отклонили эти предложения

В тот же день вице-премьер Алтай Кульгинов, комментируя протест нефтяников, заявил, что их требования «некорректны».

Вскоре полиция провела задержания. К министерству энергетики подогнали автозаки, сотрудники СОБРа затолкали нефтяников в машины и увезли. Среди задержанных оказались и журналисты. Фотокорреспондент издания «Власть» Жанара Каримова рассказала, что её схватили, несмотря на наличие жилета с надписью «Пресса» и служебного удостоверения.

— Когда всех митингующих забрали, полиция начала собирать их вещи. И мы это снимали. Они начали орать: «Камеру уберите». Я села на корточки и максимально закрыла камеру, чтобы её не повредили. А они меня в таком виде подняли и кинули в автозак. Вместе с вещами митингующих, — рассказала Каримова. Её отпустили из полиции через час.

НОЧЬ В ПОЛИЦИИ И УТРО НА ВОКЗАЛЕ

Задержанных нефтяников доставили в разные управления полиции. Десятки активистов поехали вечером в Сарыаркинское и Алматинское районные управления, чтобы узнать о судьбе задержанных. Их не пустили к нефтяникам.

Вечером 11 апреля на место акции прибыли бойцы СОБРа. Изначально они взяли протестующих в кольцо. Нефтяникам заявили, что они должны разойтись, поскольку их протест является «незаконным» / Фото: скриншот видео, снятого журналистами казахстанского издания «Власть»



Корреспондент Азаттыка до четырёх утра простояла у здания полиции Алматинского района Астаны. Никого из задержанных из здания не выпускали. По неподтвержденной информации, с нефтяниками вели переговоры чиновники и представители национальной компании «КазМунайГаз».

Департамент полиции Астаны вечером во вторник распространил сообщение, в котором говорилось, что нефтяники вышли на «несанкционированный митинг». Полиция сослалась на принятый в 2020 году закон «О мирных собраниях», по которому массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведённых для этого местах.

«В связи с нарушением митингующими закона "О мирных собраниях" в части отсутствия заявки на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию были доставлены ряд организаторов и активных участников акции», — говорилось в релизе полиции.

Тем временем аким Жанаозена и аким Мангистауской области записали видеообращения, в которых призвали земляков «проявить терпение» и не поддаваться на провокации. Местные власти сообщили, что с нефтяниками будут проводиться переговоры.

Утром 12 апреля в Сети появились видео со стоящими на столичном вокзале нефтяниками. Они заявили на камеру, что отправятся в Мангистаускую область и что им пообещали урегулировать спор.

Пресс-служба «КазМунайГаза» распространила релиз, в котором написано, что между контактной группой нацкомпании и представителями «БерАли Мангистау Company» заключена договорённость о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников компании для их дальнейшего решения в правовом поле.

ЖАНАОЗЕН КАК СИМВОЛ

Жанаозен — неспокойный нефтяной моногород на западе страны. В населённом пункте нередко вспыхивают протесты из-за социальной неустроенности и высокого уровня безработицы. На прошлой неделе десятки женщин в Жанаозене устроили акцию, призывая обеспечить постоянной работой своих сыновей и мужей, а сотни бывших нефтяников собрались перед офисами «Озенмунайгаза», требуя работы.

В 2011 году в Жанаозене многомесячная забастовка нефтяников была подавлена силой, власти открыли огонь, погибли по меньшей мере 16 человек.

В начале января прошлого года в Жанаозене начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, они перекинулись на другие города и обернулись беспорядками в Алматы. Жертвами Январских событий стали как минимум 238 человек.

«Жанаозен — не просто город нефтяников. Жанаозен давно превратился в символ борьбы казахстанцев за достойную жизнь и честь. Акорда знает об этом», — написал казахстанский политолог Шалкар Нурсеитов в Facebook’е после задержания жанаозенских нефтяников 11 апреля.

Политолог Досым Сатпаев, директор «Группы оценки рисков», написал в Instagram’е, что корни протеста нефтяников уходят в прошлое, когда власти десятилетиями уничтожали независимые профсоюзы, отдавая экономику олигархам, нацкомпаниям, квазигосударственным структурам и всем тем, кто был ближе к этой самой власти.

«Властям не надо удивляться тому, что у людей остался только один способ заявить о своих проблемах. Это выходить на площади и выдвигать властям требования. Так было в 2011 году в Жанаозене. Так происходит и сейчас. Так будет и в дальнейшем, — убежден политолог. — Не давая появиться и развиться многим независимым институтам, от профсоюзов и СМИ до партий, власть глупо считает, что таким образом контролирует ситуацию. Но это очередной самообман, так как всё рано или поздно заканчивается эффектом накопленного социального пара, который, не находя выхода, взрывает котёл».