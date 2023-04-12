Многие ошибочно полагают, что интернет является свободной и не урегулированной законом зоной. Однако законодательство Казахстана предусматривает ответственность за оскорбления, совершенные в интернете. Об этом рассказывает юрист Надежда Гельдт, подробнее - в материале Tengri Life.

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Если вы в интернете столкнулись с оскорблениями в свой адрес, а также понесли ущерб чести и достоинству, а в некоторых ситуациях и деловой репутации, то необходимо знать следующее.

"Согласно статье 131 Уголовного кодекса оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, в том числе в интернете, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (690 тысяч тенге) либо исправительными работами или привлечением к общественным работам на срок до 180 часов", – говорит юрист.

Более того, в соответствии со статьей 73-3 Кодекса об административных правонарушениях распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, совершенных публично или с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, влечет за собой:

штраф на физическое лицо в размере 180 МРП (621 тысяча тенге) или административный арест на 20 суток;

на должностное лицо – штраф в размере 650 МРП (более 2,2 миллиона тенге) или арест на 25 суток.

Размер МРП на 7 апреля 2023 года составляет 3450 тенге.

Как себя защитить?

Важно понимать, что оскорбление относится к делам частного характера. Это означает, что уголовное дело могут возбудить только на основании жалобы потерпевшего. Например, прокурор или полицейские не могут проявить инициативу в защите прав потерпевшего.

"Потерпевший должен предоставить все доказательства. Для этого необходимо зафиксировать факт правонарушения. Обычно это делают с помощью скриншота или видеозаписи экрана. Данное доказательство необходимо заверить у нотариуса. По заявлению нотариус проводит осмотр доказательств, документирует информацию: распечатывает текст, фотографирует или создает скриншоты экрана, составляет протокол осмотра доказательств с приложениями изображений", – делится юрист.

После юрист рекомендует обратиться к эксперту-филологу или лингвисту, который сделает заключение по поводу высказываний, например, действительно ли сообщение несет оскорбительный характер. Важно учитывать, что суд оценивает высказывание с позиции общепринятых норм, а не исходя из морали потерпевшего.

Адвокат Таир Назханов рекомендует перед подачей иска оценить сообщение по следующим критериям:

Распространение сведений. То есть публикация в интернете, изложение в публичном выступлении и так далее. Несоответствие действительности. Это сведения, порочащие честь и достоинство человека, то есть они умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина в общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев. Речь идет о конкретном лице, или его можно идентифицировать. Сведения преподнесены как факты, а не как оценочные суждения.

Какую компенсацию можно получить в случае, если вас оскорбили?

Как отмечает юрист Данияр Байгабатов, для начала нужно доказать факт оскорбления и причинения морального вреда, установив вину правонарушителя. Далее потерпевший в праве обратиться в гражданский суд за защитой своих прав, а именно за взыскание морального или материального ущерба.

"Моральный вред предъявляется путем подачи искового заявления. Потерпевший должен доказать причиненный ему вред, где сумма морального вреда устанавливается самостоятельно. И уже в ходе суда он должен доказать, какие морально-нравственные страдания ему были нанесены. Далее суд устанавливает сумму с учетом доказательств. Однако и ответчик, который допустил оскорбление, имеет право возразить доводам потерпевшего. Процесс решается в гражданском судопроизводстве. Стоит учитывать тот факт, что существует понятие защиты чести и деловой репутации. Это отдельное исковое требование, которое предъявляется в суд. Судья имеет право обязать лицо, которое опубликовало оскорбления в СМИ или в социальные сети, выплатить соответствующую компенсацию", – подытожил он.