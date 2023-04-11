«В каждом райцентре должен быть физкультурно-оздоровительный комплекс, а рядом крытый корт», - цитата из выступления акима области Кумара АКСАКАЛОВА на сессии маслихата. На днях депутаты утвердили изменения в бюджет, они касались и строительства спортивных сооружений.

Хоккейных площадок не хватает и детям в областном центре. Некоторые костанайцы этой зимой заливали лед во дворах сами / Фото из архива "НГ"

Предваряя доклад о постатейном уточнении бюджета, аким области заострил внимание на его особенностях в этом году.

- Планируем построить 12 спортивных объектов, на что выделено 4,1 млрд тенге, - сказал Аксакалов, - кроме того, разрабатывается ПСД для начала строительства с завершением в будущем году новых крытых кортов в сельской местности. В результате в каждом райцентре должен появиться ФОК, а рядом хоккейный корт. Буквально на днях рассмотрели этот вопрос. И выделяем дополнительные деньги, чтобы проводились полноценные чемпионаты среди молодежи, взрослых. Будут созданы школьные лиги, студенческие - для увеличения охвата населения занятиями спортом. Но для этого вначале нужна база. Будем строить.

При уточнении бюджета прозвучала информация о том, что управление строительства, архитектуры и градостроительства получает дополнительно из республиканского бюджета 8,5 млрд тенге, в том числе в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» - 3,5 млрд тенге. Эти средства будут направлены на строительство новых и реконструкцию имеющихся ФОКов, спорткомплексов, стадионов, а также сельских домов культуры, центров досуга.