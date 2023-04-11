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Рейтинг самых изношенных ТЭЦ составили в Казахстане

11 апреля 2023, 12:52 |  ЖКХ

Степень изношенности определили по результатам проверок, передает Informburo.kz.

 Аркалыкская ТЭЦ / Фото wikimapia.org

В Казахстане провели технический аудит и составили рейтинг электрических станций по степени изношенности. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.

"Рейтинг сформировали по следующим основным показателям: износ, наработка основного оборудования, удельные показатели расхода топлива, укомплектованность персонала, коэффициент полезного действия, технологические нарушения и выполнение ремонтных программ", – сказал Алмасадам Саткалиев.

Рейтинг ТЭЦ Казахстана по степени изношенности оборудования: 

  • Аркалыкская ТЭЦ (износ оборудования – 95,4%, ввели в эксплуатацию в 1963 году).
  • Уральская ТЭЦ (износ оборудования – 95,3%, ввели в эксплуатацию в 1960 году)
  • ТЭЦ Кентау (износ оборудования – 92,7%, ввели в эксплуатацию в 1952 году);
  • ТЭЦ Кызылорда (износ оборудования – 88,5%, ввели в эксплуатацию в 1975 году);
  • ТЭЦ Тараза (износ оборудования – 87,2%, ввели в эксплуатацию в 1952 году);
  • ТЭЦ Степногорск (износ оборудования – 81,7%, ввели в эксплуатацию в 1966 году);
  • Карагандинская ТЭЦ-2 (износ оборудования – 79,7%, ввели в эксплуатацию в 1961 году);
  • Павлодарская ТЭЦ 2 (износ оборудования – 77,6%, ввели в эксплуатацию в 1961 году);
  • Алматинская ТЭЦ-3 (износ оборудования – 77,0%, ввели в эксплуатацию в 1962 году);
  • МАЭК-Казатапром ТЭЦ-2 (износ оборудования – 76,4%, ввели в эксплуатацию в 1968 году);
  • Рудненская ТЭЦ (износ оборудования – 76,0%, ввели в эксплуатацию в 1961 году);
  • Алматинская ТЭЦ-1 (износ оборудования – 74,9%, ввели в эксплуатацию в 1935 году);
  • Павлодарская ТЭЦ 1 (износ оборудования – 74,3%, ввели в эксплуатацию в 1964 году);
  • Риддерская ТЭЦ (износ оборудования – 71,5%, ввели в эксплуатацию в 1956 году);
  • МАЭК-Казатапром ТЭЦ-1 (износ оборудования – 70,9%, ввели в эксплуатацию в 1962 году);
  • Усть-Каменогорская, Согринская ТЭЦ (износ оборудования – 70,0%, ввели в эксплуатацию в 1947 году);
  • Балхашская ТЭЦ (износ оборудования – 69,3%, ввели в эксплуатацию в 1937 году);
  • Алматинская ТЭЦ-2 (износ оборудования – 67,1%, ввели в эксплуатацию в 1980 году);
  • Жезгазсканская ТЭЦ (износ оборудования – 67,1%, ввели в эксплуатацию в 1952 году);
  • Карагандинская ТЭЦ-3 (износ оборудования – 66,0%, ввели в эксплуатацию в 1977 году);
  • Текелийская ТЭЦ (износ оборудования – 65,2%, ввели в эксплуатацию в 1959 году);
  • Костанайская ТЭЦ (износ оборудования – 64,0%, ввели в эксплуатацию в 1943 году);
  • Карагандинская ТЭЦ-ПВС (износ оборудования – 62,0%, ввели в эксплуатацию в 1959 году);
  • Петропавловская ТЭЦ-2 (износ оборудования – 54,7%, ввели в эксплуатацию в 1951 году);
  • Атырауская ТЭЦ, АНПЗ ТЭЦ (износ оборудования – 54,2%, ввели в эксплуатацию в 1962 году);
  • Павлодарская ТЭЦ 3 (износ оборудования – 51,2%, ввели в эксплуатацию в 1973 году);
  • ТЭЦ 2 Астаны (износ оборудования – 49,1%, ввели в эксплуатацию в 1979 году);
  • ТЭЦ Семея (износ оборудования – 46,2%, ввели в эксплуатацию в 1934 году);
  • Актобе ТЭЦ (износ оборудования – 41,5%, ввели в эксплуатацию в 1986 году);
  • Карагандинская ТЭЦ-1 (износ оборудования – 41,1%, ввели в эксплуатацию в 1960 году);
  • ТЭЦ Экибастуза (износ оборудования – 37,5%, ввели в эксплуатацию в 1973 году);
  • ТЭЦ 1 Астаны (износ оборудования – 31,2%, ввели в эксплуатацию в 1971 году);

Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аварии на ТЭЦ зачастую происходят по причине отсутствия долгосрочного планирования ремонта и модернизации основного и вспомогательного оборудования, их несвоевременного технического обследования и частичной замены поверхностей нагрева, вместо их полной замены.

"Работы ведутся по факту аварийного отключения", – отметил глава МЧС.