В новом Правительстве РК сменились руководители только двух министерств. На своем посту остался и премьер-министр, кандидатуру которого выдвинула победившая на выборах партия. Будет ли этот кабмин успешнее предыдущего? Да. Теперь правительство отвечает не только перед президентом, но и перед избирателями.

Да. Министры сделают выводы из своих же ошибок и начнут работать по-новому.

Нет. Президент неоднократно критиковал это правительство за медлительность.

Нет. Правительство и после выборов не стало самостоятельным органом власти.

