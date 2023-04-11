Рейтинг самых изношенных ТЭЦ составили в Казахстане
Степень изношенности определили по результатам проверок, передает Informburo.kz.
Аркалыкская ТЭЦ / Фото wikimapia.org
В Казахстане провели технический аудит и составили рейтинг электрических станций по степени изношенности. Об этом сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
"Рейтинг сформировали по следующим основным показателям: износ, наработка основного оборудования, удельные показатели расхода топлива, укомплектованность персонала, коэффициент полезного действия, технологические нарушения и выполнение ремонтных программ", – сказал Алмасадам Саткалиев.
Рейтинг ТЭЦ Казахстана по степени изношенности оборудования:
- Аркалыкская ТЭЦ (износ оборудования – 95,4%, ввели в эксплуатацию в 1963 году).
- Уральская ТЭЦ (износ оборудования – 95,3%, ввели в эксплуатацию в 1960 году)
- ТЭЦ Кентау (износ оборудования – 92,7%, ввели в эксплуатацию в 1952 году);
- ТЭЦ Кызылорда (износ оборудования – 88,5%, ввели в эксплуатацию в 1975 году);
- ТЭЦ Тараза (износ оборудования – 87,2%, ввели в эксплуатацию в 1952 году);
- ТЭЦ Степногорск (износ оборудования – 81,7%, ввели в эксплуатацию в 1966 году);
- Карагандинская ТЭЦ-2 (износ оборудования – 79,7%, ввели в эксплуатацию в 1961 году);
- Павлодарская ТЭЦ 2 (износ оборудования – 77,6%, ввели в эксплуатацию в 1961 году);
- Алматинская ТЭЦ-3 (износ оборудования – 77,0%, ввели в эксплуатацию в 1962 году);
- МАЭК-Казатапром ТЭЦ-2 (износ оборудования – 76,4%, ввели в эксплуатацию в 1968 году);
- Рудненская ТЭЦ (износ оборудования – 76,0%, ввели в эксплуатацию в 1961 году);
- Алматинская ТЭЦ-1 (износ оборудования – 74,9%, ввели в эксплуатацию в 1935 году);
- Павлодарская ТЭЦ 1 (износ оборудования – 74,3%, ввели в эксплуатацию в 1964 году);
- Риддерская ТЭЦ (износ оборудования – 71,5%, ввели в эксплуатацию в 1956 году);
- МАЭК-Казатапром ТЭЦ-1 (износ оборудования – 70,9%, ввели в эксплуатацию в 1962 году);
- Усть-Каменогорская, Согринская ТЭЦ (износ оборудования – 70,0%, ввели в эксплуатацию в 1947 году);
- Балхашская ТЭЦ (износ оборудования – 69,3%, ввели в эксплуатацию в 1937 году);
- Алматинская ТЭЦ-2 (износ оборудования – 67,1%, ввели в эксплуатацию в 1980 году);
- Жезгазсканская ТЭЦ (износ оборудования – 67,1%, ввели в эксплуатацию в 1952 году);
- Карагандинская ТЭЦ-3 (износ оборудования – 66,0%, ввели в эксплуатацию в 1977 году);
- Текелийская ТЭЦ (износ оборудования – 65,2%, ввели в эксплуатацию в 1959 году);
- Костанайская ТЭЦ (износ оборудования – 64,0%, ввели в эксплуатацию в 1943 году);
- Карагандинская ТЭЦ-ПВС (износ оборудования – 62,0%, ввели в эксплуатацию в 1959 году);
- Петропавловская ТЭЦ-2 (износ оборудования – 54,7%, ввели в эксплуатацию в 1951 году);
- Атырауская ТЭЦ, АНПЗ ТЭЦ (износ оборудования – 54,2%, ввели в эксплуатацию в 1962 году);
- Павлодарская ТЭЦ 3 (износ оборудования – 51,2%, ввели в эксплуатацию в 1973 году);
- ТЭЦ 2 Астаны (износ оборудования – 49,1%, ввели в эксплуатацию в 1979 году);
- ТЭЦ Семея (износ оборудования – 46,2%, ввели в эксплуатацию в 1934 году);
- Актобе ТЭЦ (износ оборудования – 41,5%, ввели в эксплуатацию в 1986 году);
- Карагандинская ТЭЦ-1 (износ оборудования – 41,1%, ввели в эксплуатацию в 1960 году);
- ТЭЦ Экибастуза (износ оборудования – 37,5%, ввели в эксплуатацию в 1973 году);
- ТЭЦ 1 Астаны (износ оборудования – 31,2%, ввели в эксплуатацию в 1971 году);
Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аварии на ТЭЦ зачастую происходят по причине отсутствия долгосрочного планирования ремонта и модернизации основного и вспомогательного оборудования, их несвоевременного технического обследования и частичной замены поверхностей нагрева, вместо их полной замены.
"Работы ведутся по факту аварийного отключения", – отметил глава МЧС.
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