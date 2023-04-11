Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
Ограничение ввели для защиты отечественных производителей, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Казахстан на полгода запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом. Соответствующий приказ министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева появился в банке нормативных правовых актов.
Как указано в документе, приказ согласовали в том числе с КНБ.
Причиной ограничения стало падение цен на пшеницу в Казахстане при больших объёмах её нелегального ввоза. За несколько месяцев тонна пшеницы подешевела вдвое – до 80-85 тысяч тенге.
В 2022 году в Казахстане собрали один из самых высоких урожаев за 10 лет. На обмолот пустили 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 35% больше, чем в 2021 году. Сбор пшеницы вырос на 38,9%, до 16,4 млн тонн.
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