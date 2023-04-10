Состоялись матчи пятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором костанайский «Тобол» принимал на поле манежа «Тобыл Арена» столичную «Астану».

В атаке нападающий "Тобола" Серж Дебле / Фото vk.com/fctobol



Очередной тур прошел в честь прославленного защитника мастера спорта СССР Бориса Джуманова (27 августа 1959 г.), всю свою игровую карьеру проведшего в алматинском «Кайрате», дебютировав 10 апреля 1977 в гостевом матче 1/16 финала Кубка СССР против «Факела» из Воронежа (2:3). В составе команды Борис Епкенович становился победителем первого дивизиона чемпионата СССР, обладателем Кубка федерации СССР (1988 г.). В высшем дивизионе чемпионата Советского Союза он провел 160 матчей и отличился одним забитым голом. В качестве тренера работал в клубах Казахстана «Кайрат» (2001, 2008), «Восток-Алтын»/«Восток» (2002, 2011), «Актобе-Ленто» (2003), «Шахтер» (2005-2006), «Атырау» (2010).

Чемпионов двух предыдущих сезонов «Тобол» и «Астану» перед ставшим центральным в туре матчем разделяло всего одно очко - костанайский клуб, набрав в четырех играх 10 очков, располагался на второй строчке в турнирной таблице, а клуб из столицы с 9 очками занимал пятое место. В 33-х ранее проведенных в рамках чемпионатов страны очных поединках «Тобол» одержал 7 побед, причем 6 из них на своем поле, а «Астана» побеждала 16 раз, в том числе 5 раз - в Костанае. Еще в 10 матчах (в 7-ми в Костанае) победитель не был выявлен. При этом столичный клуб в этом противостоянии был намного результативнее, забив 42 гола (26 - в Костанае). А на счету «Тобола» 28 мячей, большая часть из которых (21) была забита на своем поле.

Мяч после удара Ислама Чеснокова от крестовины ворот «Астаны» отлетает в поле / Скриншот трансляции

К сожалению, в этом матче не смогли помочь команде получившие травмы Багдат Каиров и Самат Жарынбетов. Их места на поле в стартовом составе заняли соответственно серб Иван Рогач, компанию которому в обороне составили российские легионеры голкипер Иван Коновалов и защитник Альберт Габараев, серб Боян Младенович и Александр Марочкин, а также россиянин Павел Киреенко, вышедший в средней линии вместе с боснийцем Йованом Иличем и капитаном команды Серикжаном Мужиковым. Атакующее трио «Тобола» составили серб Милан Вукадинович, ивуариец Серж Дебле и Ислам Чесноков.

Команды очень активно начали встречу, поочередно проводя скоростные фланговые атаки. И если у гостей до ударов по воротам дело не доходило, то в составе «Тобола» дважды завершающие удары в первые семь минут игры нанес Чесноков. Вначале он пробил по центру выше ворот, а затем после его удара с разворота и с лету из района правого угла штрафной площади мяч угодил в ближнюю крестовину.

К этому моменту инициативой постепенно завладели хозяева, заработавшие на 11-й минуте штрафной удар в районе левого угла штрафной площади, но капитан «Тобола» пробил со стандарта прямо в руки хорватскому голкиперу гостей Йосипу Чондричу. На 17-й минуте после ввода мяча из-за левой боковой линии на половине поля гостей Дебле вошел в штрафную площадь и почти от лицевой линии пробил низом во вратарскую площадку, но рванувшемуся туда Чеснокову помешал пробить бросившийся ему в ноги Тимур Досмагамбетов. Не принес обострения через семь минут и розыгрыш штрафного удара уже на правом фланге рядом с боковой линией.

Иван Коновалов ликвидирует опасный момент у своих ворот / Скриншт трансляции

На 27-й минуте «Астана» провела контратаку по правому краю, в ходе которой Марин Томасов перевел мяч на противоположный фланг, откуда последовала ответная навесная подача на дальнюю штангу. Хорватский полузащитник гостей пробил головой в ближний угол, но Коновалов ногой выбил мяч на угловой. Перехватившие инициативу гости на 35-й минуте создали еще один опасный момент у ворот «Тобола». Томасов при розыгрыше штрафного удара сделал подачу от левой боковой линии к вратарской площадке, с линии которой Станислав Басманов пробил из неудобного положения в борьбе с защитниками в левый угол, но голкипер «Тобола» в прыжке поймал мяч. Еще через две минуты Томасов после очередного быстрого выпада гостей вошел в штрафную площадь и откатил мяч Максу Эбонгу. Белорусский полузащитник «Астаны» нанес удар с ходу с линии штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

Хозяева практически тут же провели контратаку по левому краю, откуда Дебле перевел мяч в центр Мужикову, который подключил к атаке на правом краю Киреенко, пробившему оттуда с ходу в дальний угол ворот, но голкипер гостей в прыжке дотянулся до мяча, и тот вылетел рядом со штангой на угловой. При его розыгрыше Мужиков закрутил мяч от левого углового флажка в ближний верхний угол, но попал в сетку с внешней стороны ворот.

Второй тайм очень активно начали гости, и уже через две минуты после возобновления игры Томасов, сместившись с мячом с правого края в центр, отдал пас открывшемуся слева в штрафной площади Досмагамбетову, который без помех пробил по воротам, но Коновалов парировал этот удар. Еще через две минуты Рогач на правом краю на половине поля гостей головой перехватил мяч, который быстро был доставлен в штрафную площадь Дебле, а тот пробил низом в дальний угол. Однако мяч пролетел рядом со стойкой.

Затем с интервалом в две минуты дважды вступал в игру голкипер «Тобола». На 51-й минуте перехваченный Томасовым у правого углового флажка мяч в два касания был доставлен на левый край штрафной площади Досмагамбетову, который сделал подачу верхом на противоположный край, откуда Эбонг опасно пробил головой в дальний угол, но Коновалов в броске спас свою команду. А затем уже Томасов от правого угла штрафной площади пробил в ближний угол ворот, и вновь Коновалов в прыжке отбил мяч.

На 55-й минуте главный тренер «Тобола» сербский специалист Милич Чурчич произвел первую замену, выпустив на поле вместо Киреенко Тимура Жакупова. Через минуту гости вновь обострили игру, когда Аслан Дарабаев от центрального круга со своей половины поля сделал длинный заброс в штрафную площадь хозяев, на который откликнулся Басманов, но голкипер «Тобола» в падении забрал мяч у того в ногах. Минут через пять Томасов в борьбе с Габараевым не попал по воротам из правого края вратарской площадки после прострела низом слева с линии штрафной площади Досмагамбетова.

Почти тут же в «Тоболе» произошла двойная замена: вместо Дебле вышел узбекистанский нападающий Игорь Сергеев, а вместо Чеснокова - венгр Асмир Сульич. И на 65-й минуте Сульич заработал угловой удар, розыгрыш которого завершился повторной подачей Мужикова от правого углового флажка, которую прервал голкипер гостей. Не принес результата и розыгрыш еще одного углового удара на 68-й минуте.

А вот через минуту проведенная гостями атака по левому краю завершилась результативно. Вышедший на замену Абат Аймбетов в касание сделал передачу на ход Томасову, который с линии штрафной площади пробил в ближний верхний угол ворот, а бросок Коновалова на этот раз не спас «Тобол».

Хозяева попытались уйти от поражения, и на 74-й минуте в их составе произошла еще одна замена - вместо игравшего в защите Рогача вышел полузащитник Бейбит Галым. Ближе к концу встречи Мужиков опасно пробил из района левого угла штрафной площади в дальний верхний угол ворот, но голкипер гостей в прыжке поймал мяч. А на последней минуте основного времени получивший мяч Жакупов на линии штрафной площади обыграл французского полузащитника гостей Фабиена Урегу и из-под ноги Досмагамбетова побил обводящим ударом в левый нижний угол ворот, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. И «Тобол» таким образом потерпел первое поражение.

После матча наставник «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ сказал, что игра получилась интересной:

- Я благодарен своим футболистам - желание у них было огромное, хорошо работали во многих моментах. К сожалению, сегодня не забили. У нас есть проблемы с концентрацией, когда в атаке создаем моменты. Работаем постоянно на тренировке, чтобы улучшать качество игры и все остальное. Продолжим и дальше работать. В первом тайме мы создавали хорошие моменты. Чуть не хватило сил. Во втором тайме попробовали с другими футболистами - им тоже надо дать шанс, но они молодые и, может быть, опыта им не хватает. К сожалению, соперник забил после хорошего момента. Хотя у нас тоже в конце игры был хороший момент - все время мяч в ворота не попадал. Мы создаем новую команду, нам нужно время, качественные футболисты. Могу сказать, что сегодня опыт и качество выиграли. Томасов - хороший футболист, хорошо работает. У наших футболистов тоже есть качество, но сегодня не получилось. Нам надо учиться даже при поражении и выходить из этой ситуации.

Главный тренер «Астаны» Григорий БАБАЯН отметил, что рад был оказаться в Костанае:

- Спасибо местным болельщикам за теплый прием, за атмосферу на арене, приятно было играть. Большое спасибо нашим болельщикам, которые приехали сюда из Астаны. Они на протяжении всего матча гнали нас вперед и поддерживали. Получился хороший, динамичный матч. Много было моментов у нас, и соперник мог забить. Некоторые футболисты играли на непривычных для себя позициях. Мы понимали, что у «Тобола» сильная атакующая линия, и старались нейтрализовать сильные качества игроков. Конечно, где-то играли по счету. Забили хороший гол, и главное, что в таком важном матче добились победы.

После поражения «Тобол» опустился на пятое место, а лидирующую тройку чемпионата составляют «Кызылжар», одержавший пятую победу на этот раз над «Атырау» - 1:0, «Астана» и «Актобе» завершивший в Шымкенте вничью матч с «Ордабасы» (1:1) и обошедший костанайский клуб по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Матч шестого тура «Тобол» проведет в гостях против идущего четвертым с также 10-ю набранными очками «Ордабасы». Игра состоится в субботу, 16 апреля, и начнется в 21:00.