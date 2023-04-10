Привлечь к себе внимание на дороге таким образом несколько костанайцев решили вчера, 9 апреля. Видео, снятое на ул. Тауелсиздик, в редакцию "НГ" прислали читатели. Сегодня полиция прокомментировала поведение пассажиров автомобиля ВАЗ-2113.

- 21-летний водитель был привлечен к административной ответственности по двум статьям: 593 часть 1 и 593 часть 2 Кодекса РК об административных правонарушениях (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения. Влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей), - сообщили в пресс-службе депаратмента полиции Костанайской области.

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По каждому из этих пунктов статьи нарушителю грозит штраф в размере 5 МРП.