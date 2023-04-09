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"Астана" в гостях победила "Тобол" и приблизилась к лидеру КПЛ

Vesti.kz

9 апреля 2023, 21:07 |  Спорт

"Астана" одержала победу над "Тоболом" в матче пятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

©ФК "Астана"

Встреча прошла сегодня, 9 апреля, в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды. 

Автором единственного гола стал лидер "Астаны" Марин Томасов, забивший на 70-й минуте.

Одержав победу, "Астана" поднялась на второе место в турнирной таблице КПЛ, сместив оттуда "Тобол". От идущего первым "Кызыл-Жара" действующие чемпионы отстают теперь на три очка.