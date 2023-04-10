V открытый кубок Костаная по бодибилдингу и фитнесу прошел 8 апреля в ДК "Мирас" под руководством областного филиала ОО "Республиканская федерация бодибилдинга IFBB".

Церемония открытия началась с представления судей, среди которых были именитые спортсмены и чиновники отдела физкультуры и спорта акимата Костаная. Прозвучал гимн РК, затем на сцену поочередно начали выходить спортсмены .

Среди судей именитые спортсмены области и чиновники в сфере спорта

Участники соревновались в категориях мужской бодибилдинг, классический, менс физик (спортсмены не стремятся к наращиванию мышечных объемов, но обладают эстетически красивым и развитым телом с рельефной и умеренной мускулатурой - "НГ"), фитнес-бикини (презентация и дефиле участниц прекрасной физической формы и модельной внешности в купальниках-бикини - "НГ") и веллнесс-бикини (разновидность фитнес-бикини, где выступают девушки и женщины с большим объемом мышечной массы).

В соревнованиях по бодибилдингу среди юниоров участвовал только один спортсмен

Спортсмены под музыку демонстрировали свое тело, показывая зрителям и судьям бицепсы, трицепсы, широчайшие мышцы спины и другие мышцы.

Участницы соревнований в классе веллнесс

Вслед за мужчинами на сцену вышли женщины - сначала в категории веллнесс-бикини, затем фитнес-бикини.

Участницы в категории фитнес-бикини

В категориях классический бодибилдинг абсолютным победителем стал Александр ПОРУНОВ из Костаная.

- С прошлого года я из юниоров перешел в возрастную категорию мужчины, - рассазал он "НГ". - Бодибилдингом занимаюсь всего 1,5 года, но в общем в зале стаж занятий у меня уже более 10 лет. Ранее занимася пауэрлифтингом - мастер спорта по этой дисциплине, чемпион Азии и чемпион Казахстана. В бодибилдинге регалий пока не так много: чемпион Казахстана среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Казахстана в классическом бодибилдинге.

На соревнования Александр пришел со своей супругой Ангелиной ПОРУНОВОЙ, участницей турнира в категории веллнесс-бикини.

Александр и Ангелина Поруновы

- Я также занималась пауэрлифтингом, мы потихонечку перестраиваемся, пробуем что-то новое, - говорит она. - В своей категории я сегодня стала второй. Посмотрим, что будет на чемпионате Казахстана. Мой супруг - также мой тренер. Вообще мы тренеры: я в спортклубе "Казахстан", а муж в спортклубе Fitnation.

Спортсмены рассказали о том, что их мотивирует заниматься бодибилдингом и веллнессом.

- Слово мотивация - такое сложное и странное, оно воспринимается мной, будто это какой-то кратковременный порыв, - пояснил Александр. - У меня просто есть желание развиваться и становиться лучше. И этот спорт помогает мне ставить конкретную контрольную точку и двигаться к ней непрерываясь Если заниматься без конкретой цели, у тебя иногда будет повод прервать себя, остановиться и дать себе слабину. Но когда у тебя есть дедлайн, контрольная точка - она заставляет тебя двигать дальше и не останавливаться.

- Вот и я так считаю, что мотивацию как-то приукрашивают, - добавдяет Ангелина. - Для чего она нужна? Ты либо хочешь, либо нет. Если ты хочешь - ты идешь и делаешь. В последние недели перед соревнованиями ничего не хочется, хочется просто лежать и отдыхать, но приходится делать кардио, ходить на тренировки, диеты, обезвоживание - мы сейчас очень голодные и хотим пить. Но мы хотели и мы сделали!

В зале ДК "Мирас" было много зрителей, в основном люди, интересующиеся бодибилдингом, спортсмены, а также родственники участников соревнований.

- Я пришел поддержать мою сестру и ее мужа, моего зятя, сюда также пришла вся моя семья, - рассказал "НГ" брат Ангелины Поруновой Валерий РУДЕНКО. - Сестра с детства занималась спортом, ходила в военно-патриотические клубы. Вообще все спортсмены очень классно выступили, супер, мне понравилось!

- На таких соревнованиях я побывала впервые и в полнейшем восторге от участников - все большие молодцы! - поделилась с "НГ" впечатлениями Instagrаm-блогер Даниэла ЗАЙЦЕВА. - Я сама тренер и сейчас готовлюсь к следующему сезону соревнований, на осень. Сама являюсь подопечной одного из самых крутых победителей - Александра Порунова. Я надеюсь, что в нашей области и в Казахстане такие соревнования будут еще больше развиты. Единственное - отмечу, что сегодня не хватало какого-то музыкального споровождения. Думаю, это дает какой-то заряд энергии для участников, видно, что они очень переживают. Жаль, что в категории юниоров был всего лишь один мальчик, но хочу сказать ему отдельную благодарность, наверное, от всех зрителей, что он вышел и не побоялся выступить. Надеюсь, что он будет мотивировать других ребят заниматься спортом.

- Это именно открытый кубок, так как мы приглашаем спортсменов из других регионов и городов страны и, в частности, северного Казахстана: Петропавловск, Астана, Караганда и так далее, - сообщил "НГ" главный судья соревнований, член областной федерации бодибилдинга Николай ГРИЦАЕНКО. - Это уже пятый по счету открытый кубок - юбилейный! Насколько помню, начали проводить с 2017 года. Два года, в 2020-м и 2021-м, соревнования не проводили из-за пандемии, и сейчас очень тяжело вновь набирать состав.

Он отметил, что популярность соревнований по бодибилдингу и фитнесу растет - сейчас в Костанае около 45 тренажерных залов.

- Среди тех, кто там занимается, нередко можно встретить пожилого человека, про молодежь вообще не говорю - приходят школьники и студенты, приходит рабочая молодежь, офисные работники, - отметил Грицаенко. - Если много людей занимается в залах, то, конечно, найдутся и те, кто захотят выступить на соревнованиях.

Главный судья соревнований также ответил на вопрос "НГ", что мотивирует спортсменов участвовать в таких турнирах:

- Во-первых, это здоровье. Я лично занимаюсь бодибилдингом всю жизнь - с 1985 года, в студенчестве бегал. И коронавирус я перенес буквально на ногах - было легкое недомагание и все, никаких осложнений! И так у всех моих друзей, кто этим занимается. Во-вторых, сейчас это стало модно и популярно. Молодежь старается не пить, не курить и не ходить по кабакам, а заниматься в тренажерном зале. В-третьих, мотивирует выступление на соревнованиях, но из посещающих зал только 1% выступает на них, потому что это очень сложно, это кропотливая и долгая работа. А еще заниматься этим мотивирует красивая фигура - молодые смотрят на нас, старичков, и хотят так же в старости. Вот мне 60 лет и я этим занимаюсь, они видят, что и как я делаю, спрашивают совет и говорят, что я пример для подражания.

Он также пояснил, почему в бодибилдинге много девушек и женщин:

- Мужчина и женщина - люди, и состоят из мыщц, скелета. Мышцы надо нагружать и тренировать, и если вы их тренирует, независимо от пола, вы становитесь компактней, у вас больше силы, выше иммунитет, вы становитесь здоровее. Это если просто "качаться". Но среди мужчин и женщин есть много амбициозных людей, и однажды они поняли, что хотят большего, как и во всех вида спорта. Они для себя решили, что будут выступать на соревнованиях. Поэтому ищут специальную литературу и тренера и начинают тренироваться. Все хотят быть первыми, но первое место - только одно.

Вячеслав Логитнов, Алена Щеглова и Александр Порунов

Победители в абсолютной категории:

Алена Щеглова (Рудный) - первое место в абсолютной категории по фитнес-бикини



Александр Порунов (Костанай) - первое место в абсолютной категории по бодибилдингу среди мужчин



Вячеслав Логинов (Рудный) - победитель в абсолютной категории по менс-физик среди мужчин

Фото Андрея СКИБЫ