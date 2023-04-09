9 апреля 2023, 10:47

Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?

Другой вопрос - бюджет выделяет 70 тенге с каждого перевезенного пассажира частному извозчику, где-то по 2 миллиарда тенге в год. Зачем аким города лезет к частникам с предложением о покупке новых автобусов? Есть нормы, договора, стандарты безопасности.

Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам? Почему из МЧС и акимата района никто не наказан? Имея нынешние технологии, отслеживать пожары и наводнения можно далеко загодя.

Четвертое - почему лоббирование акимом города ремонта проспекта Ибрагима (Абая) в антикоре не вызвало подозрений, и почему рейсаклинг опять делают дедовским способом, снимают верхнее покрытие со всего дорожного полотна и потом только варят и укатывают. Ведь есть специальная техника, которая срезает полотно, тут же смешивает вместе с битумом и цементом и укладывается на дорогу, и прокатывается катками. И не надо перекрывать весь проспект.

Можно долго продолжать эту тему, только много букв никто не читает. Может, акимы города и областного центра прислушаются к словам Иисуса и каждый будет заниматься своим делом?