Как отдохнут казахстанцы в мае
10 апреля 2023, 15:50 | Государство
В мае 2023 года казахстанцы отметят три больших праздника. Tengrinews.kz подготовил календарь, чтобы заранее распланировать длинные выходные.
В мае в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы.
1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем, Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества - 7 мая - выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.
Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:
- при пятидневной рабочей неделе 11 дней;
- при шестидневной - семь дней.
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