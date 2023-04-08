Поставьте дорожный знак "Пешеходный переход"
Fasd
8 апреля 2023, 15:29
На улице Киевской - угол Красносельской был знак "Пешеходный переход" по обоим сторонам. Но после Нового года знак, который находился возле онкологии, сбила машина и его демонтировали.
Теперь же это русская рулетка - повезет или не повезет перейти дорогу безопасно там. Так как знака машинам, которые едут из Тобыла, нет. И водители, особенно те, кто впервые там оказался, думают, что там нет пешеходной зоны.
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