8 апреля 2023, 15:29

На улице Киевской - угол Красносельской был знак "Пешеходный переход" по обоим сторонам. Но после Нового года знак, который находился возле онкологии, сбила машина и его демонтировали.

Теперь же это русская рулетка - повезет или не повезет перейти дорогу безопасно там. Так как знака машинам, которые едут из Тобыла, нет. И водители, особенно те, кто впервые там оказался, думают, что там нет пешеходной зоны.