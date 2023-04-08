В Уральске неизвестный сообщил, что в здании, где находится редакция интернет-портала "Мой ГОРОД", заложили 100 килограммов тротила, передает Tengrinews.kz.

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Письмо о якобы заложенной бомбе, которая сдетонирует при помощи таймера, поступило на электронный ящик вечером 7 апреля.

"Мне позвонили полицейские, сказали, что поступило сообщение о заложенной бомбе, и попросили приехать в редакцию. Редакция занимает небольшое помещение в огромном здании, поэтому в том, что это ложное сообщение, я была уверена. В редакцию сначала вошли кинолог с собакой, оперативники, позже прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Ничего, слава богу, у нас не обнаружили. Кому и зачем понадобилось "минировать" нашу редакцию, мне непонятно", - рассказала главный редактор издания Анэль Кайнеденова.

Позже в полиции сообщили, что на электронный ящик пришло письмо от некоего "русского шахида Андрея Петрова", который пообещал в послании "покончить с этим правлением навсегда".

"В ходе осмотра сотрудниками следственно-оперативной группы ДП ЗКО на указанном объекте взрывных устройств, взрывчатых веществ и иных подозрительных предметов не обнаружено, эвакуация персонала не проводилась. В настоящее время идет поиск злоумышленников", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Также в ведомстве напомнили, что согласно санкции статьи 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации грозит штраф или ограничение либо лишение свободы сроком до одного года.

Редакция "Мой ГОРОД" начала свою деятельность в 2011 году с печатного издания. Сейчас это холдинг, в который входят газета, новостной портал, паблики в социальных сетях с охватом более 400 тысяч подписчиков.