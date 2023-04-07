7 апреля 2023, 15:56

О вечной проблеме улицы Кочубея вновь сообщила "НГ" жительница Костаная Людмила ШЕСТАКОВА.

- Апрель, уже тепло, а у нас лужи не просыхают, - пишет она. - За 32 года, что мы здесь живем, ни одного ремонта дороги не было, а может и никогда. Дорога длиной чуть больше 100 м. В прошлом году мы с вами добились того, что аким твердо пообещал сделать нашу улицу. И даже прислали два "Кировца", которые чуть разровняли площадку перед нашей помойкой. Сейчас там все плывет. Я звонила в отдел ЖКХ, чтобы узнать, не забыли ли они внести нас в планы. Ответ был такой: внесли, но на сентябрь, деньги урезали, возможно не сможем сделать и в сентябре. Что делать? Аким слово дал и забрал обратно?