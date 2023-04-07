Сегодня, 7 апреля, депутаты областного маслихата на внеочередной сессии одобрили предложения местной власти по уточнению бюджета. Денег добавили на решение самых болезненных проблем.

Напомним, что в декабре прошлого года маслихат утвердил бюджет в размере сумме 441 млрд тенге. Новая сумма - 601 млрд тенге.

- Огромное увеличение, впервые в нашей истории такое за столь короткий срок, - отметил председательствовавший на заседании Сайлаубек ЕЩАНОВ, - за этим стоит огромная работа.

Из 160 млрд тенге поступили из республики 66 млрд дополнительных средств.

- Изменения вносятся по результатам уточнения республиканского бюджета и распределения свободного остатка, который сложился в местном бюджете благодаря перевыполнения доходной части бюджета прошлого года и экономии в ходе государственных закупок, - доложила депутам руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Дополнительные средства - кому больше, кому меньше - достались практически всем бюджетным сферам.

В работе сессии участвовал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, который первым выступил перед новым составом маслихата и обратил внимание как раз на то, решение каких проблем исполнительная власть готова финансировать, в разы увеличивая суммы.

После крупнейшего лесного пожара в Аулиекольском районе акимат области увеличивает бюджетное финансирование природоохраны до 7,2 млрд тенге. Это в 2,4 раза больше прошлогоднего. В лесной зоне будут установлены 34 камеры круглосуточного наблюдения в дополнение к традиционным вышкам. Для лесхозов планируют закупить 6 пожарных машин, 40 тракторов. До конца года потребности лесных хозяйств в технике должны быть удовлетворены на 100%.

- Вскоре завершается отопительный сезон, он в этом году был нелегким, особенно для Рудного, - отметил аким области, - финансирование на обновление сетей мы увеличиваем до 14 млрд тенге в сравнении с прошлогодним, рост в 14 раз. Прежде всего деньги пойдут в города: Аркалык, Лисаковск, Костанай, Рудный... Есть поручение президента довести до 2029 года износ сетей до 40%. Чтобы добиться этого, нам нужно ежегодно ремонтировать их 40 км.

В 10 раз больше по сравнению с прошлым годом потратят на строительство объектов образования - 19 млрд тенге. На контроле, по словам акима, находится вопрос безопасности школьников. В бюджете предусмотрено 468 млн тенге, которые позволят не только установить камеры наблюдения там, где их нет, но и обновить устаревшие. А 208 млн тенге предусмотрены для обеспечения школ, где численность учащихся более 700, специализированной охраной.

На сферу здравоохранения - 87 млрд тенге, только на строительство новых объектов и приобретение оборудования - 9 млрд тенге, что вдвое больше, чем в предыдущем году.

Фото Галины КАТКОВОЙ