Подозрительную машину, ехавшую по дороге из стороны в сторону заметили сотрудники патрульной полиции на улице Сатпаева 6 апреля около 19.00. Когда полицейские попытались остановить машину, водитель проигнорировал их требования и продолжил ехать на большой скорости.

- От водителя исходил запах спиртного. Он направлен на медицинское освидетельствование, которое установит тяжесть опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанапйской области. - При установлении личности водителя выяснилось, что он ранее был лишен права управления автомобилем.

Начато досудебное расследование по статье 346 УК РК (правление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения).