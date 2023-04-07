Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев в суде свою вину не признали, передает Informburo.kz.

Фото: facebook.com/Жигули Дайрабаев

Суд в Таразе рассмотрел уголовное дело о мошенничестве, в котором фигурировали сыновья мажилисмена, кандидата в президенты страны на выборах 2022 года Жигули Дайрабаева, сообщает пресс-служба суда.

Обвиняемыми по делу проходили бывший заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области по вопросам растениеводства Ерлан Кулкеев, а также предприниматели Елжан Елибай, Дидар Молдакалык и Марат Дайрабаев. Последние двое – сыновья Жигули Дайрабаева. Суд установил, что обвиняемые получили государственные субсидии за приобретённые саженцы клубники "Альбион", часть из которых потратили на личные нужды. Ущерб государству оценили в 550 849 430 тенге.

Подсудимые свою вину не признали, просили их оправдать. Однако суд признал всех четверых виновными в совершении преступления по статье 190, часть 4, пункт 2, УК ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

При назначении наказания суд отнёс к отягчающим обстоятельствам нарушение Кулкеевым принятой им профессиональной присяги. Смягчающими обстоятельствами суд признал отсутствие судимостей и наличие у Кулкеева, Дайрабаева и Молдакалыка малолетних детей.

Суд приговорил:

Ерлана Кулкеева – к шести годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

Елжана Елибая – к пяти годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности;

Дидара Молдакалыка и Марата Дайрабаева – к пяти годам лишения свободы каждого, с применением статьи 63 УК – условно, с установлением пробационного контроля, также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объёме гражданский иск управления финансов акимата Жамбылской области о взыскании суммы причинённого материального ущерба.