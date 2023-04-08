Таинственный «Народный совет Петропавловска» появился из ниоткуда, запустил, мягко говоря, странное заявление и исчез в никуда. Во всяком случае, для рядовых граждан РК. Но остались многочисленные вопросы. Кто эти люди? Их не знают в политике, идеологии, социуме. Откуда у них полномочия представлять жителей областного центра, тем более в таком щепетильном вопросе, как выход из государства? Ссылка на Конституцию 1937 года (наверное, все-таки 1936 года - А. Д.) вообще ни к селу ни к городу. Мы живем по Конституции РК с унитарным устройством, не предусматривающим выход из государства какой-либо территории.

Да, в заявлении прозвучало недовольство уровнем жизни, чиновничьим управлением и т. д. Но это ведь наши общие проблемы и решать их надо сообща, а не убегать куда глаза глядят. Кто и где их ждет, почему они претендуют на особое внимание к себе? Эти вопросы пока без ответа, зато они порождают главный вопрос: кто заинтересован в появлении этой группы и выступлении в Сети? Компетентные органы приступили к разработке, но и мы, простые граждане, не должны остаться в стороне. Кому-то очень не нравится стабильность в Казахстане, и мы знаем кому. Были попытки в Белоруссии, на очереди Молдавия. Да, у нас оплаченные нацпатриоты, стремящиеся сделать из России врага, бессовестно искажающие историю. Их не волнует судьба Родины, на богатство которой положили глаз супердержавы. Не удивлюсь, если опять оживут клише типа «оккупанты», «пятая колонна», «внутренние враги», «северные территории» и т. д.

Я прожил в РК половину жизни, и в моем кругу никогда не велись разговоры о возврате северных областей. У нас нет такой проблемы. У России миллионы квадратных километров почти неосвоенных территорий, ей не до казахстанских степей. Проблему придумывают в недрах Госдепа, а желающих подзаработать на разжигании пожара у нас достаточно. Просто компетентным органам не стоит упрощать и сводить все к случайностям. Нет, это продуманная и неплохо оплачиваемая система, куда входят и периодические обострения с госязыком, и переименованиями улиц и городов. Кстати, замечено, что последние две темы всплывают, когда государство не справляется с социальными вопросами типа неконтролируемого роста цен и массового обнищания населения. Вот и переводятся стрелки общественного внимания.

К слову, к теме неожиданно подключилась АНК, которая за многие годы ничем себя не проявила. Она молчала, когда обострялась языковая проблема, когда 160 «выдающихся деятелей культуры» в ультимативной форме потребовали от президента убрать из Конституции и Закона «О языках в РК» всякое упоминание о русском языке. Хотя сами они контактируют друг с другом только благодаря русскому языку. И сегодня мы видим, что русский язык по-прежнему популярен в стране.

Как и Петропавловск, Костанай является русскоговорящим городом, и незаметно, чтобы это как-то напрягало. Люди предпочитают язык из прагматичных целей - возможности живого общения и передачи информации на расстоянии. Все остальное от лукавого.

Сегодня получил сообщение, что один из выступавших в обращении живет в Киеве, и весь ролик не казахстанского происхождения. Если это так, тогда многое может проясниться и все расставить по местам. Интернет позволяет запускать фейки из любой точки мира и даже из космоса. И наша с вами задача - не поддаваться на провокации, не оставаться к ним равнодушными, а помогать нашим «АБВГД» обнаруживать разносчиков заразы и самим пресекать подлые намерения. Не знаю, построим ли мы Жана Казахстан, но порушить то, что имеем, не позволим. Иначе грош нам цена.