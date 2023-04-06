Сезон весенней охоты начался в Костанайской области
В южном регионе сезон весенней охоты начинается сегодня, 6 апреля. В остальных - стартует 22 апреля. Об этом сообщили в Костанайской областной территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.
Иллюстративное фото pixabay.com
На территории Костанайской области определены сроки проведения весенней охоты:
Амангельдинский, Джангельдинский районы и на землях подчиненных акимату г. Аркалыка:
- на селезней уток с 06 апреля по 20 апреля 2023 года.
В закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области:
- на селезней уток с 22 апреля по 6 мая 2023 года.
- на самцов тетерева с 22 апреля по 6 мая 2023 года.
- Согласно Правил Охоты добыча селезней уток, гнездящихся в охотничьем хозяйстве, полигамных видов уток с ярко выраженным половым диморфизмом при проведении весенней охоты осуществляется охотником, при наличии подсадной утки или чучела, - отметили в пресс-службе ведомства. - Организацию охоты и выдачу разрешений (путевок) обеспечивают охотпользователи с обязательным указанием наименования охотничьего хозяйства, на территории которого будет производиться охота.
За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, если нет признаков уголовно наказуемого деяния, физическим лицам грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 5 МРП.
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