Вот только на поцелуи ныне апрель не слишком щедр, да и достаются они далеко не каждому.

На Косколь в поисках карася

В отличие от прошлых лет, когда на нашем Косколе можно было ловить средних размеров карасика всю зиму, в этом сезоне до недавнего времени здешний карасиный народ интереса к мормышкам и крючкам не проявлял. Наши рыболовы ездили сюда ловить щуку, поголовье которой здесь заметно приумножилось, и томились в нетерпении: сулит ли «последний» лед Косколя традиционные щедрые карасиные уловы.

Коскольские трофеи / Фото автора

И наконец свершилось! В прошедшие выходные коскольский лед оккупировала целая армия «солдат», вооруженных удочками и ледобурами. Частью этой армии были и мы с Сабанеем. Да, конечно, чего греха таить, мы хорошо знали, что сейчас там народа столько, что карася на всех едва хватит. Но голод карасиной рыбалки тоже не тетка, а потому выезжаем из Костаная в шесть утра, а около восьми уже беседуем с коскольским егерем, который выписывает путевки и объясняет, как лучше подъехать к берегу. А берег уже утыкан разными авто, снуют они и по льду. Что не нравится не только нам с Сабанеем, но и рыбьему народу, клев которого замирает после каждой проехавшей машины. Да и водоем загрязняется, если с авто на лед что-нибудь капает. А ведь еще недавно были времена, когда заезд на лед наших озер был запрещен, в противном случае карался штрафами. Тогда и порядка было больше, и водоемы чище. Теперь же, увы, сидишь на льду, как на проезжей части улицы, и молишь бога, чтобы какой-нибудь лихач на тебя не наехал. Так что и полицейским повод для размышления.

Доехав до края поселка, оставляем свою машину на берегу и отправляемся на поиски килограммовых серебристых чушек. Заходим на лед без проблем: он еще не отошел от берега, воды по закрайкам нет. Взглядом разведчика оцениваю ситуацию: большая часть рыбацкого народа расположилась правее мощной помпы, которая капитально огорожена и отмечена флажками со всех сторон. Вода горной рекой бьет так, что в радиусе 8-10 метров льда нет. Молодцы арендаторы! При такой аэрации, которая, как поведал егерь, здесь постоянная, озеру заморы не страшны. На середине водоема рыболовов поменьше, небольшая часть медитирует ближе к левому берегу. Отправляемся в центр подальше от толпы, поближе к помпе, надеясь на то, что если карась здесь проснулся и начал клевать, то он будет клевать везде.

Ну и конечно, такая самоуверенность нас подвела. А еще - желание не только карася половить, но и щуку. Пробурив метровый лед, расставили 10 жерлиц с привезенным живцом-чебачком, борясь с ветром, прикрутили ко льду палатку, опустили в лунки настроенные на карася удочки, слегка прикормили… Далее, как обычно, программное получасовое созерцание сторожков под чайную церемонию. А потом еще полчаса и еще… И наконец - поклевка! Но, увы, отнюдь не карась - плотва. То же самое у Сабанея. В сердцах он пошел искать карася в толпу. Но, как оказалось, и там карасиный клев не наблюдался. У меня продолжал клевать чебак, были холостые подъемы флажков на щуковках, но карася не было.

А между тем армия, которая занимала позиции правее нас, начала смещаться левее метров на 150-200. Конечно, это передвижение не осталось нами незамеченным. Соблазн присоединиться, конечно, был, но привязанность к жерлицам перевесила. Мы остались на месте. А зря… Именно там, как нам стало известно позднее, и надо было искать трофейных килограммовиков. В пятом часу вечера, возвращаясь к машине, я встретила двух рыболовов, которые таковые трофеи мне и продемонстрировали. Оказалось, что они с утра базировались недалеко от нас, но часам к 12 сместились дальше, к центру, как раз метров на 200. Там их и осчастливила удача. Правда, после двух десятков пробуренных лунок. Мы же с Сабанеем закончили день с мирной плотвой и одной килограммовой щучкой, которой торжественно даровали жизнь.

По последнему льду на Токтасе

Озеро Токтас (п. Банновка), как и Косколь, в этом сезоне не менее капризно. Поэтому, когда админ группы WhatsApp «Рыбалка и отдых» сарыколец Дмитрий ПАВЛИЧЕНКО пригласил меня туда на соревнования в честь закрытия зимнего сезона, я усомнилась в том, что участники, «привязанные» к своим секторам и лишенные возможностей поиска по большой территории, смогут что-то поймать. «Для нас главное - не уловы, а возможность живого общения единомышленников», - заверил меня админ.

Прощание с зимой на Токтасе / Фото предоставлены организаторами соревнований

И вновь, как и на закрытии летнего сезона 2022 года, о чем писала «НГ», инициатива Дмитрия собрала на льду Токтаса несколько десятков участников из 9 рыболовных чатов WhatsApp. География - от Житикары до Карабалыка. Как мне стало известно, накануне среди админов групп разгорелся олимпийского накала спор по поводу того, стоит ли допускать к соревнованиям команды с участием рыболовов-спортсменов. В итоге таковые были-таки допущены, и это, на мой взгляд, было правильное решение. Потому что, сами того не подозревая, эти опытные ребята провели для любителей шикарный мастер-класс по стратегии и тактике поисков и ловли рыбы со льда. Доказали, что для хороших уловов нужны деликатные снасти - тонкие лески, мелкие мормышки, что экипировка должна быть удобной, что надо активно передвигаться, экспериментировать и обязательно следить за ситуацией в соседних секторах.

Отведенная под соревнования большая площадка водоема была разделена на участки примерно 70х70 м, в каждом секторе ловила команда из трех человек. Сектора были пронумерованы и путем жеребьевки распределены среди команд. Каждому участнику было разрешено использование четырех жерлиц и одной удочки. Время ловли - 4 часа, затем взвешивание, награждение, вручение подарков от спонсоров, а после - восторги в групповых чатах: «Хочу выразить огромную благодарность организаторам турнира Дмитрию, Алмату, Александру, арендатору Токтаса Ивану. А также отдельный респект спонсорам турнира - магазинам «Трофей», «Рыбачок», карабалыкскому «1000 мелочей». Все прошло успешно, все понравилось. Нужно почаще проводить подобные праздники, так как это объединяет людей и делает нашу жизнь веселее».

Щука удачи Алексея Колесникова / Фото предоставлены организаторами соревнований

Вишенкой на торте в том турнире стал вокал и конферанс с рыбацкими песнями, анекдотами, шутками. «А рыба-то ловилась?» - спросит меня искушенный читатель. Да, причем, к моему удивлению, очень неплохо. Самой крупной оказалась щука на 2,045 кг, выбравшая Алексея Колесникова.

Клев-инфо

По просьбам читателей еще раз напоминаем: в период нереста введен очередной запрет на водоемах города Аркалык, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

- щуки - с 20 марта до 20 апреля;

- сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая.

На водоемах других районов и городов Костанайской области на лов:

- карася - с 20 мая по 10 июня;

- щуки, язя - с 10 апреля по 10 мая;

- сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня;

- рака - с 15 октября по 30 июня.

На рыболовство в водоемах, расположенных на территории Тургайского государственного природного заказника (зоологический), - с 15 апреля по 31 августа.

На рыболовство с применением непромысловых орудий лова - с 15 апреля по 1 июля.

На Верхне-Тобольском водохранилище от устья (мыс Дома отдыха) до верховий залива Котюбок.

На Каратомарском водохранилище от поселка Халвай до плотины Аятского рудника (Тобольский рукав) и от автодорожного моста (трасса город Рудный - станция Тобол) до поселка Майский (Аятский рукав).

Согласно ст. 383 КоАП РК, за ловлю рыбы в период нереста нарушитель наказывается штрафом в размере 10 МРП для физического лица, 30 МРП для субъектов малого бизнеса, 50 МРП для субъектов среднего бизнеса и 100 МРП для крупного бизнеса с конфискацией орудий правонарушения