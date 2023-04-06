Причем рискуют все. Без разницы, хорошая фирма или плохая. В этом и есть главный раздражающий момент, который следует из изменений государством правил игры в строительной отрасли. 15 марта на сайте открытых НПА появился документ о внесении изменений в приказ министра национальной экономики № 165. Если изменения будут приняты, это реально не даст многим частникам функционировать. Конечно, они намерены бороться.

Турецкое эхо

«Они» - это только в Костанайской области 7 экспертных организаций, в которых трудятся около 40 человек. Компании, будучи аккредитованными, входят в ОЮЛ «Палата экспертных организаций». Это профессиональное объединение инициировало обсуждение проблемы с представителями проектных и строительных организаций на площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области.

Треснувшие дома в микрорайоне Юбилейный строились по проектам, прошедшим госэкспертизу

Названный выше приказ № 165 именуется «Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам». Суть предлагаемых изменений - перенесение львиной доли объектов в категорию сложных и потому недоступных для частной экспертизы.

Повод для этого - последствия недавнего землетрясения в Турции, которое сопровождалось большими разрушениями, в том числе отнюдь не ветхих строений. Министерство индустрии и индустриального развития РК решило усвоить страшный урок и предпринять в целях профилактики такой шаг, как передача экспертизы большинства строительных проектов в ведение государственной организации.

Обратный ход

- Сейчас 80% экспертиз находятся в конкурентной среде. Согласно же проекту приказа, объем экспертных работ, исключаемых из компетенции негосударственных организаций, составит 56%. То есть предлагаемые изменения правил уменьшат загрузку частных организаций более чем вдвое, что неминуемо вынудит очень многих закрыться, - сказал на заседании в палате предпринимателей региональный представитель Палаты экспертных организаций по Костанайской области Касымхан САКИМОВ.

Ситуация беспокоит не только самих экспертов, но и проектировщиков, и строителей, которые считают, что РГП «Госэкспертиза» не справится с таким большим объемом работы. В конце концов, именно огромная загрузка, длительные и продлеваемые сроки экспертиз этой организации и стали причиной вывода сферы в конкурентную среду.

Исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА напомнила, что демонополизация экспертной деятельности в Казахстане еще недавно носила стратегический характер. Строительство - драйвер экономики, отрасль очень перспективная для привлечения инвестиций. И как раз на форумах инвесторов иностранные бизнесмены ставили вопрос о том, что государственная монополия на экспертизу проектов является сдерживающим фактором для них.

- Даже в План нации «100 конкретных шагов...» был внесен пункт для решения этой проблемы, - сказала Викулова, - и срок был назначен для исполнения поручения - 1 января 2020 года, но он год за годом продлевался, а то, что предпринимается сейчас - откат назад. Нет никакой логики в этом движении. На наш взгляд, уполномоченный орган в лице Комитета по делам строительства просто под разными предлогами блокирует перенос срока окончательной передачи госмонополии на экспертизу в конкурентную среду. Между тем госэкспертиза продолжает работать медленно, инертно, о чем свидетельствуют жалобы в нашу ассоциацию. В 2021 году их было 4, в прошлом году - 5, с начала этого года - уже 2. И главное, что касается уже не сроков, а качества работы, эта организация тоже не безупречна, хотя в сознании общества со словом государственный обычно связывают понятия «гарантированный», «надежный». В Костанае есть печальный опыт вынужденного разбора многоэтажных домов в микрорайоне Юбилейный, которые начали разваливаться во время строительства. Один треснул на стадии завершения пятого этажа. Суд возложил вину на проектировщика, а экспертизу проект проходил государственную.

Есть проблемы, но...

Присутствующие довольно откровенно говорили и о проблемах, которые имеют место в частном экспертном сообществе. Они, конечно, есть. В Казахстане сейчас 280 экспертных организаций, слишком много, особенно с учетом дефицита кадров. Эксперты перебегают с места на место, их даже воруют. Не секрет, что есть конторы более принципиальные, а есть менее.

- Вот здесь роль государства должна быть более четкой, ведь сегодняшние нормы и правила, регламентирующие механизмы, таковы, что позволили расплодить избыточное количество частных экспертиз, - высказал мнение Сакимов, - если бы нашей палате было дано право контролировать этот ручеек новых организаций, не позволять просачиваться недобросовестным, была бы более здоровая ситуация. Но административные ограничения не позволяют этого, не позволяют перейти на саморегулирование.

И все-таки, считают его коллеги, правильнее наводить порядок с тем, что реально существует, действует, работает, а не уничтожать конкуренцию, тем более по таким мотивам, как сейчас.

- Раз уж коснулись темы Турции, то хочу свое мнение высказать, так как случалось жить там по несколько месяцев, - сказала директор проектного ТОО «Аскос» Наталья САПРЫКИНА, - у них ситуация совершенно другая, и нет у них экспертизы проектов, там один человек и проект ведет, и технадзор осуществляет... Сейчас около 200 застройщиков под судебными процедурами, и вот как раз такие люди, то есть все ответственность несут.. Но я еще о другом хотела сказать, нам в конце концов надо определиться, мы остаемся на прежней системе проектирования и строительства - советской, которая и в США действует, или раз уж ввели еврокоды, то надо полностью вводить и прорабатывать европейскую систему. Но сейчас на 100% рушить то, что есть, не давать предпринимателям работать - это полное нарушение их прав.

Палата экспертов за содействием в разрешении ситуации направила письмо председателю президиума НПП, а ассоциация строителей обратилась в Администрацию президента РК.

Фото из архива «НГ»