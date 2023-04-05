Подсудимую по делу о создании в Костанае финансовой пирамиды Antares Ольгу ТРОПАНЕЦ допрашивали в суде № 2 сегодня, 5 апреля. Она обвиняется в том, что создала пирамиду и обманула несколько десятков вкладчиков. Тропанец свою вину не признала.

- У меня 5 классов образования. Об Antares я узнала от своей подруги Гульшат Жетписпаевой, - заявила подсудимая. - Она зарегистрировала меня в компании, сказала, что мир не стоит на месте, нужно зарабатывать. До этого я занималась только проведением праздников. Я согласилась и вложила $250, которые мне заняла Жетписпаева. Начали «капать» деньги. Я выкладывала это в сторис Instagram. Ко мне стали обращаться знакомые...

Гульшат Жетписпаева и ее брат Чингиз Кемельбаев сначала тоже были в числе подсудимых, но за сотрудничество со следствием их перевели в разряд свидетелей.

Ольга Тропанец сообщила суду, что деньги в Antares вкладывали либо через электронные кошельки, либо через депозит.

- Если человек меня знал и доверял мне, он просил найти ему внутреннюю валюту «антарес», - пояснила подсудимая. - К примеру, тысячу «антаресов», которые равнялись $1 000. Я искала внутреннюю валюту у зарегистрированных вкладчиков. У одного 300, у другого 500, у третьего 200. Перечисляла эту внутреннюю валюту новому вкладчику, а он рассчитывался долларами. Так старые вкладчики обналичивали деньги, а новые зарабатывали проценты.

Тропанец подчеркнула, что ни копейки не заработала с этих операций, просто помогала людям.

- Закрытие компании стало для меня шоком, это была адская неделя, - вспоминает она. - Жетписпаева привлекла меня, чтобы использовать мои навыки ведущей и чтобы было кому отвечать. Но это я поняла потом.

Подсудимая рассказала, как случайно попала на празднование годовщины создания Antares.

- Я поехала на 3-4 дня в Дубай в марте 2021 года, чтобы отметить день рождения подруги, - сообщила Тропанец. - Когда об этом узнала Жетписпаева, то попросила сходить на мероприятие, посвященное году создания Antares, это было 16 марта. Сказала, что нужно поучаствовать от Костаная. Я заплатила $300 за вход. Мероприятие было в отеле Hilton. Шикарный отель, богатые, вежливые люди в галстуках, с улыбками...

- Вы на ресепшн сказали, что вы из Костаная? - поинтересовался судья.

- Нет. Я должна была передать костанайцам масштаб компании - она развивается, все классно, - рассказала Тропанец. - Я поверила в эту компанию. Это моя ошибка и ее я рекламировала вкладчикам. Встретила вкладчиков из Астаны, госслужащих, полицейских в отставке. У них на счетах было по $100 000 - $300 000 - $500 000. Как было не поверить?

Прокурор Дюсен ШАКИРОВ спросил, на какие деньги она купила машину, сделала ремонт и съездила за границу.

- Машину я не покупала. Наоборот, единственную машину я продала, чтобы вложиться в Antares, - пояснила подсудимая. - Ремонт я сделала не за счет Antares. Единственную поездку мне оплатил муж, он директор ТОО.

Ольга Тропанец еще раз заявила, что искренне верила в Antares.

- И наверное верю до сих пор, - призналась она. - Жетписпаеву я тоже считаю потерпевшей в этой истории, она тоже верила в эту компанию.

Подсудимая добавила, что до сих пор не поймет, как рухнула компания и почему она оказалась финансовой пирамидой.

Очередное заседание назначено на 12 апреля. По ходатайству адвоката планируют снова допросить основного свидетеля Гульшат Жетписпаеву.