В Сенате обсудили проблемные вопросы, связанные с авиаперевозками в Казахстане. В числе прочего депутаты высказались и по поводу непомерной, по их словам, дороговизны авиабилетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В частности сенатора Амангельды Толамисова возмутил тот факт, что, несмотря на антимонопольные расследования и штрафы в отношении авиакомпаний, цены на авиабилеты остаются на прежнем высоком уровне.

"Был факт необоснованного повышения цены и применения соответствующих монопольных механизмов. Но почему вы не снизили цену, если вы зарегистрировали этот факт? Вы привлекли к ответственности только одного человека, но цена остается высокой. И это конкретно сказывается на наших потребителях, пассажирах. Авиабилеты достаточно дорогие. Даже нам достаточно дорого летать, а простому населению это действительно не по карману", - заметил депутат.

По информации директора департамента транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции Нургуль Жамановой, основную долю в структуре себестоимости авиабилетов занимает топливо, реализацией которого на сегодняшний день в основном занимаются в самих аэропортах.

"Для того чтобы снизить стоимость топлива, мы предлагаем обеспечить недискриминационный доступ (на рынок - прим.) других реализаторов. Также совместно с Комитетом гражданской авиации считаем необходимым проработать вопрос строительства топливозаправочных комплексов другими компаниями, в том числе нефтяными, чтобы в конечном счете стоимость керосина в аэропортах пошла на снижение", - сообщила она.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев усомнился в таком ответе, так как, по его словам, в прошлом году цена на керосин не повышалась. Чтобы иметь возможность разобраться в ситуации более детально, он попросил предоставить полную информацию по ценообразованию авиабилетов.

"Когда вы с законом пришли (в Сенат - прим.), мы вас полностью поддержали. Какие изменения хотели, мы все сделали. А вы что сейчас делаете? Говорите о Новом Казахстане, а наоборот получается. Все говорят сегодня: раньше было лучше, сегодня плохо. Это саботаж или специально делается против Президента? В течение недели я жду ответа", - заявил Сарыбаев.