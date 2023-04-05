5 апреля 2023, 15:46

Уважаемый Марат Кунисбаевич, большая просьба обратить внимание и посодействовать в нашей затянувшийся ситуации.

В ноябре 2022 года написано заявление в земельную инспекцию на предмет установления законности гаражной \"архитектуры\", стоящей с конца 1970-х годов. Не все владельцы установлены, а не безхозные ли эти гаражи? Кое-кто не считает нужным получать акт первичной проверки. А тех, кто получил предписание, земельная инспекция не имеет право проверить на исполнение.

Напрашивается вопрос - как долго эти гаражи-сараи будут стоять? И работают ли у нас законы?

Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.

Надеюсь, Вы не пройдёте мимо и район вычистят от такого старого, незаконного железного хлама. В месячник по очистке города это очень актуально.

Фото прикрепляю. Два последних фото - атмосфера за гаражами 2022 года, такое у нас каждый год.