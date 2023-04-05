Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей в мире. В список вошли шестеро казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Владимир Ким, Динара Кулебаева, Тимур Кулибаев

Самый богатый казахстанец, по версии Forbes, это Владимир Ким. Он является президентом и неисполнительным директором KAZ Minerals, в которой ему принадлежит крупная доля. Бизнесмен - мажоритарный владелец ТОО "Корпорация Казахмыс".

Его состояние журнал оценивает в 4,6 миллиарда долларов. В глобальном real-time-рейтинге миллиардеров Forbes бизнесмен занимает 591-е место.

Тимур и Динара Кулибаевы, занявшие 636-ю строчку, согласно рейтингу, владеют активами на сумму 4,3 миллиарда долларов каждый.

Тимуру Кулибаеву принадлежит доля в сингапурской Steppe Capital Pte Ltd. Он единолично владеет АО Joint Resources. Кулибаев - основной владелец ТОО "Кипрос", кроме того, он обладает контролирующей долей в ТОО Mercury Properties.

На паритетных началах с супругой Динарой Кулибаевой владеет ТОО "Фирма "Алмэкс Плюс" и АО "Холдинговая Группа "Алмэкс".

В Halyk Bank супруги Кулибаевы на паритетных началах владеют 69,52 процента. Динара Кулибаева также является единственным учредителем Фонда образования Нурсултана Назарбаева.

В список также вошел Вячеслав Ким - акционер и председатель совета директоров Kaspi.kz. Его состояние оценивается в 3,6 миллиарда долларов, что позволило ему занять 787-ю строчку рейтинга.

Среди самых состоятельных казахстанцев есть и Тимур Турлов. В глобальном real-time-рейтинге миллиардеров Forbes он занимает 949-е место с состоянием в 3,1 миллиарда долларов.

Бизнесмен - основатель и мажоритарный владелец инвестиционной группы Freedom Holding Corp. Он также владеет крупными долями в АО "БАСТ", АО "Страховая компания Freedom Finance Insurance, АО "Компания по страхованию жизни Freedom Finance Life", долями в Chocofamily Holding, Arbuz Group, Naimi.kz, Relog, Cerebra.

Замыкает список богатейших казахстанцев Булат Утемуратов, расположившийся на 1104-й строчке рейтинга. Его состояние журнал оценивает в 2,7 миллиарда долларов.

Утемуратову принадлежит 1,16 процента в транснациональной компании Glencore Plc. Он также владеет 89,32 процента в АО ForteBank. Ему также принадлежат 49,9 процента в ООО Sky Mobile (операторы связи "Билайн" в Казахстане и Кыргызстане), 65 процентов в золотодобывающей RG Gold, отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe, франшиза фастфуда Burger King в Казахстане, девелоперская Global Development, доля в аэропорте Сары-Арка в Караганде, интернет-портал Informburo.kz, мажоритарная доля в ТРК "31 канал" (80 процентов).