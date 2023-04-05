На совещании в облакимате 4 апреля аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал о том, как будет украшен город этим летом. Уже состоялся конкурс среди местных подрядчиков на 143 млн тенге, они должны занять цветами 31 тыс. кв. м.

Фото из архива "НГ"

Кроме того, на улицах установят 20 000 горшков с цветущими растениями. Власти положительно оценили прошлогодний опыт устройства на кольцевой развязке по улице Карбышева вместо традиционной клумбы рокария - ландшафтной композиции с использованием красивых трав, кустарников, цветущих многолетников. Решено, что в таком стиле будут оформлены еще три дорожных кольца. Цена вопроса - 88,5 млн тенге.

- Сейчас в городе четыре парковые зоны: парк Победы, Центральный сквер, Триатлон-парк, парк 25-летия Независимости. Отдел ЖКХ заключил договоры с подрядчиками на их содержание, общая сумма - 198 млн тенге, - сказал Жундубаев.

И добавил, что в Костанае надо предпринять усилия по расширению зон автоматического полива.