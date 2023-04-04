Об этом сегодня, 4 апреля, на заседании в акимате области сообщил глава Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. В прошлом году вывоз из областного центра 56 000 кубометров мусора обошелся бюджету в 52 млн тенге.

В 2022 году от мусора очистили три лога в областном центре / Фото из архива "НГ"

- В этом году 72 млн тенге закладываем на уборку несанкционированных свалок и 59 млн тенге на очистку логов, - сказал Жундубаев, - рассчитываем, что по большей части приведем их в порядок.

По данным акиматов городов и районов, за прошлый год в области было выявлено 236 несанкционированных свалок, из них 234 были ликвидированы. Остались неубранными 2 в Узункольском районе, около поселка Сатай.

У департамента экологии, который собирает данные посредством космомониторинга, своя статистика: на территории области за 2022 год было выявлено 382 свалки, ликвидировано 352.

Аким области Кумар АКСАКАЛОВ поинтересовался, а перепроверяются ли управлением энергетики и ЖКХ данные акиматов. И получил ответ, что их перепроверяют без выездов, ориентируясь на отчеты. Тут же на совещании с данными проявилась неувязка. Акимы Лисаковска и Федоровского района сообщили, что свалки, которые в отчете управления значатся существующими, давно убраны.

Фото Олега ПАКА

- Есть же возможность мониторить, используя современные технологии, - сказал аким, - делайте это, на основе красивых отчетов на бумаге делать выводы о положении на местах — так не пойдет.

Глава области также обратил внимание на то, что в населенных пунктах очень по-разному борются с нарушителями правил благоустройства, хотя к этой работе имеют отношение полиция, служба ЧС, санитарные врачи, акиматы. В итоге за прошлый год акимами сельских округов за 2022 год выявлено 194 административных правонарушения в указанной сфере. Из них 139 — в Мендыкаринском районе. В остальных единичные случаи, а в Алтынсаринском, Денисовском, Житикаринском, Жангельдинском, Камыстинском, Сарыкольском районах и районе Беимбета Майлина не зафиксированы вообще.

- У нас там везде чистота и порядок ? - спросил аким области, - Cкорее там акимы не выполняют свои прямые обязанности или не умеют пользоваться законом, статьей 505 КоАПП, например. А должны работать так, чтобы усилить ответственность людей за чистоту в населенных пунктах.