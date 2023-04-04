27-летнего уроженца Костанайской области задержали сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области 3 апреля в Костанае. Мужчина создал в социальных сетях фейковую страницу под видом девушки и выманил у местного жителя 3 миллиона тенге, якобы, на лечение.

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- Подозреваемый путем обмана и злоупотреблением доверия от имени девушки под предлогом лечения завладел денежными средствами в сумме около 3 млн тенге. Потерпевший на протяжении знакомства, около 5 месяцев, отправлял денежные переводы псевдо-девушке, - рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас МЫГЫПАРОВ. - Полицейскими изъяты вещественные доказательства: банковские карты, сим карты и сотовый телефон.

Начато досудебное расследование, проводятся следственные действия.