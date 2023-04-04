Египет богат разнообразными фруктами, которые растут на его территории в разное время года. Благодаря жаркому климату сочные фрукты здесь созревают на протяжении всего года, поэтому пляжный отдых можно совместить с витаминотерапией. Забронировать тур легко на сервисе онлайн-бронирования BRONIX bronix.uz/tours/egypt/almaty

Ниже приведен краткий гид по самым популярным фруктам, которые обязательно стоит попробовать туристам:

Финики — это национальный фрукт Египта, который выращивают с древних времен. Финики вкусны и питательны, и они имеют множество применений в кулинарии. Гранаты — это второй популярный фрукт, который можно найти в Египте. Они богаты витамином С, антиоксидантами и другими питательными веществами. Часто используются в салатах и десертах. Манго — это экзотический фрукт, который произрастает во многих странах, включая Египет. Манго богато витамином C и витамином А, а также содержит много клетчатки. Его можно есть как самостоятельно, так и добавлять в салаты и десерты. Гуава — это фрукт, который имеет ярко-зеленую или желтую кожуру и белую мякоть с множеством мелких семян. Гуава богата питательными веществами, включая витамин C и антиоксиданты. Ее можно есть как самостоятельно, так и добавлять в смузи и десерты. Дадлы. Египет является одним из крупнейших производителей в мире. Они часто используются в десертах и сладких блюдах. Бананы — это еще один популярный фрукт, который можно найти в Египте. Бананы богаты калием, витамином C и другими питательными веществами. Частый ингредиент в десертах и выпечке. Хурма. Это знаменитый фрукт с нежной текстурой и сладким вкусом часто используется в качестве десерта или добавки к другим блюдам. Апельсины — это один из самых популярных фруктов в Египте. Апельсины богаты витамином C и другими питательными веществами. Их можно есть как самостоятельно, так и добавлять в салаты и напитки.

Египет является известным производителем фруктов, благодаря своему теплому климату и удобной почве для выращивания различных сортов. Все они имеют богатый вкус, большие размеры и видовое разнообразие. Благодаря этому Египет является крупным производителем и экспортером сезонных фруктов, и многие из них пользуются популярностью как внутри страны, так и за ее пределами.

Какие фрукты лучше не покупать в Египте?

Хотя большинство фруктов в Египте являются безопасными для потребления, есть несколько фруктов, которые лучше обойти стороной из-за возможных проблем с гигиеной или других причин. Вот самые опасные среди них:

желтые финики — иногда могут быть заражены червями, поэтому перед покупкой следует тщательно осмотреть их;

кустовые ягоды — могут быть загрязнены пылью или грязью из-за того, что они растут на земле;

личи — могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей;

киви — могут содержать много пестицидов, поэтому следует убедиться, что они были выращены и обработаны безопасным способом.

В любом случае перед покупкой и употреблением фруктов в Египте рекомендуется тщательно их очистить и вымыть, чтобы избежать возможных проблем с отравлением. Не забывайте, что в Египте царит жаркий климат, поэтому любые продукты здесь быстро портятся. Покупая фрукты и овощи на местных рынках, тщательно просматривайте их и мойте перед употреблением. Все они имеют доступную стоимость, особенно если торговаться. В случае пищевой аллергии на экзотику в аптечке обязательно должно быть антигистаминное средство.

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