Строительно-монтажные работы по ремонту проспекта начнутся 6 апреля. Средний ремонт методом ресайклирования на пр. Абая сделают от ул. Тәуелсіздік до путепровода на ул. Карбышева. Завершить работы планируют к 31 июля, сообщает акимат областного центра.

Ремонт проспекта будут делать поэтапно, и потому проезд для транспорта будут закрывать поочередно на ремонтируемых участках.

10.04.2023 – 24.05.2023 – перекрытие дороги от путепровода до кольцевой развязки Баймагамбетова – В. Интернационалистов – Абая с открытием перекрёстка Чкалова – Абая.

25.05.2023 – 17.06.2023 – перекрытие дороги от кольцевой развязки Баймагамбетова-В.Интернационалистов-Абая до ул. М. Хакимжановой.

18.06.2023 – 14.07.2023 – перекрытие дороги от ул. М. Хакимжановой до ул. Павлова с открытием перекрестка Л. Беды-Абая.

15.07.2023 – 31.07.2023 – перекрытие дороги от ул. Павлова до ул. Тәуелсіздік.

- Сроки перекрытия могут незначительно меняться в зависимости от сложности выполнения среднего ремонта, - отметили в отделе ЖКХ. - Схемы объезда маршрутных транспортных средств будут дополняться по мере приближения к закрытию следующего отрезка дороги.