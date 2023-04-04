Этот форум для музыкантов и деятелей культуры - не просто повод сыграть красивую музыку, хотя она, безусловно, всех объединила. Но и это новые знакомства, новые творческие идеи, обмен знаниями и опытом, межкультурная коммуникация.

На сцене Костаная дирижеры тюркского мира и оркестры областной филармонии им. Е. Умурзакова

В 6-й раз костанайские музыканты играли под управлением лучших музыкальных мэтров Евразии. В этом году костанайский форум объединил дирижеров тюркского мира. В Костанай приехали народный артист Кыргызстана Бакыт ТИЛЕГЕНОВ, заслуженный деятель России, дирижер из Республики Алтай Владимир КОНЧЕВ, заслуженный деятель Казахстана, профессор КазНУИ Даурен ГЛЫМОВ, лауреат международных конкурсов, выпускник Венской консерватории, дирижер из Азербайджана Мустафа МЕХМАНДАРОВ.

В течение нескольких дней инструментальные коллективы Костанайской областной филармонии им. Е. Умурзакова - оркестр казахских национальных инструментов имени Н. Молдахметова, оркестр русских народных инструментов и камерный оркестр - разбирали нотный текст новых для своего репертуара музыкальных произведений. По традиции иностранные дирижеры предложили музыкантам программу с этническим акцентом, звучали и авторские композиции.

Музыкой и овациями почтили память

Концертный день организаторы выбрали не случайно. 1 апреля родился один из основателей форума, заслуженный деятель Казахстана, безвременно ушедший Назымбек Молдахметов. Костанайские зрители подарили земляку-музыканту аплодисменты.

На сцене "Жастар сарайы" отметили и день рождения знаменитого русского и американского композитора Сергея Рахманинова. Прозвучала 18-я вариация его Рапсодии на тему Паганини.

Апогеем концерта стало исполнение всеми участниками форума - музыкантами и дирижерами - знаменитого кюя Курмангазы "Адай". В этом году отмечают 200-летие со дня рождения казахского композитора (по некоторым источникам - 205-летие).

Яркая, колоритная, многогранная

На костанайской сцене звучала разная во всех смыслах музыка: от народного грудного пения до оркестрового исполнения, от звуков природы до симфонической музыки.

Гульмайрам Айдосова играет на бас кобызе в оркестре казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова

- Восточная музыка ритмически разнообразна и достаточно сложная, виртуозная, групповая, - пояснила музыкант Гульмайрам АЙДОСОВА. - Поэтому конечно, помимо своих казахских ритмов, нам очень интересно играть и эту музыку. Тюрскский корень везде присутствует, но все же есть отличие.

Бакыт Тилегенов дирижирует оркестром казахских народных инструментов им. Н. Молдахметова

Зритель во время концерта словно путешествовал по широким просторам Евразии. Так произведения в исполнении казахского оркестра народных инструментов и дирижера Бакыта Тилегенова открыли костанайцам горные хребты и пики Кыргызстана.

Музыка в сопровождении камерного оркестра под руководством Мустафы Мехмандарова перенесла зрителей в средневековые азербайджанские улочки и рынки, а через несколько мгновений — на берег могучего Каспия.

Айсур Нонуков исполняет алтайские мотивы на народном инструменте икили

Но вот на сцену вышел в красивом колоритном костюме с меховой отделкой исполнитель алтайской народной музыки Айсур НОНУКОВ. Позже он признается "НГ" - ему всего 17 лет, но во время выступления это был взрослый, сильный, храбрый алтайский мужчина, который достойно представил самобытную культуру своего народа.

В стиле кай (алтайское грудное пение), а также с помощью икили (двухструнного смычкового инструмента) и комус (язычкового музыкального инструмента) ему удалось заворожить зрителя образами природных сокровищ древнего Алтая и таинства шаманских обрядов. По окончанию концерта костанайцы попросят юношу выступить на "бис".

- Я впервые вообще за границей. Здесь все добрые, встретили доброжелательно, - признался Айсур Нонуков. - Но погода у вас холодная, ветер. У нас ветров почти нет.

Возродить национальную культуру

Айсур рассказал, что 5 лет назад он сам попросил родителей записать его в музыкальную школу, где смог бы освоить народное пение и музыку. Это важно для юноши, прежде всего, потому, что таким образом он вносит вклад в развитие своего народа. По его словам, алтайцев насчитывается всего лишь 70 тысяч человек. Актуальный и даже критичный для его народа вопрос сохранения родного языка и в целом культуры.

- Наша молодежь начала возрождать национальную культуру. Хотим, наверное, настоящей музыки, - добавил музыкант.

Айсур Нонуков - воспитанник студии для мальчиков. Это уникальный в целом для России, особенно для малых ее народов, проект, где мальчиков обучают, прежде всего, родному языку, учат основам культуры Алтая, владению техник исполнения на народных инструментах, в том числе горловым пением. Кстати, деление по гендеру - намеренный шаг основателя студии Владимира Кончева.

Владимир Кончев рассказал о возрождении культуры Алтая

Мэтр уверен, что в разном возрасте в силу гормонального развития девочки и мальчики воздействуют друг на друга, что в целом отражается на результатах восстания и обучения. Об этом он рассказал накануне перед концертом на встрече дирижеров форума с костанайскими студентами - начинающими музыкантами.

Женщина тоже дирижер

И тем не менее гендерному различию в профессии дирижер в современных условиях точно нет места. Это прекрасно доказывает работа художественного руководителя оркестра русских народных инструментов Костанайской областной филармонии Натальи ВИЛЬЯНОВОЙ. Она сначала преодолела планку музыканта-исполнителя, а потом творческие амбиции двигали в направлении дирижерского пульта.

Наталья Вильянова поделилась с начинающими музыкантами опытом своей работы

- Возможно, 20 лет назад я бы даже не задумалась об этой профессии, но не сейчас. А сегодня я заметила, что женщин-дирижеров много. Причем они из разных школ, стран, - ответила она на вопрос одной из студенток. - Думаю, сегодня вообще женщина очень сильная, утвержденная, независимая. Женщина-дирижер - это такой же дирижер, такой же руководитель, такой же работник. Не вижу в этом ни проблемы, ни загвоздки.

В целом же студентам рассказали, что красота профессии заключается не в красивой осанке и ритмичных взмахах руками. Стержень маэстро оттачивается ежедневной дисциплиной, саморазвитием, творческим поиском.

Даурен Глымов дирижирует на сцене Жастар сарайы

- Самая сложная музыкальная профессия, где требуется интеллект, элементарно, воспитанность, лидерство. Это человек, который не просто должен знать психологию, но и сам быть психологом, - обратился к молодым музыкантами заслуженный деятель Казахстана, профессор КазНУИ Даурен Глымов. - Я уже 20 лет работаю, но понимаю, что знаю мало. Ежедневно нужно говорить себе, что я ничего не знаю.

Эмоции через край

Открыть закулисную жизнь дирижеров - значит лишить зрителя романтики и влюбленности в музыку. Чего позволить себе мы не можем. Поэтому «НГ» меняет фокус в сторону зрительного зала. В обзор фотокамеры попала молодая пара, которая завороженно смотрела на сцену, где была совершенно иная жизнь, нарисованная музыкой.

Игорь и Айгерим на протяжении всего концерта завороженно следили за игрой музыкантов

- Мы часто ходим на такие мероприятия, - сказала Айгерим. - Я сама окончила музыкальную школу. И музыка для меня - все. По мне, оркестры справились с задачей, которую поставили перед ними дирижеры. Гости - молодцы, все с чувством играли. Очень понравилось. Смотрела и слушала с удовольствием. Эмоции через край.

Девушка особенно отметила хорошее дирижирование Натальи Вильяновой. Но у ее спутника Игоря были свои фавориты, он отметил хорошую работу дирижера камерного оркестра областной филармонии Тараса Мызина и своеобразную технику молодого дирижера из Азербайджана Мустафы Мехмандарова.

Мустафа Мехмандаров дирижирует камерным оркестром Костанайской областной филармонии

Он играючи дирижировал: взмах руки и оркестр, а вместе с ним и зритель, затаив дыхание, ждет.. На несколько мгновений зал погружается в тишину, еще через мгновение неловкий хлопок зрителя в ладоши нарушает беззвучие, но вот долгожданные взмах дирижера - и музыка легкой волной снова окутала зал.

Фото Сауле КУАНБЕК