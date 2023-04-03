Об усилении мер против них говорили сегодня, 3 апреля, на аппаратном совещании в городском акимате. С начала года полиция зафиксировала 122 такого рода криминальных факта.

- Проведенный анализ показал, что наиболее распространенным способом совершать такие преступления являются оплата и предоплата за несуществующий товар по интернет-объявлениям, - доложил первый заместитель начальника управления полиции Костаная Марат САХРАТОВ. - Таких фактов у нас 44. Также популярны звонки от якобы сотрудников службы безопасности банка - зарегистрировано 11 случаев. Еще один способ - инвестирование во что-либо и оформление онлайн-займов, таких у нас 23. В зону интернет-мошенничеств включены также аренда квартир, объявления на сайте «Колеса», получение наследства, продажа турпутевок.

Но, в сравнении с тремя месяцами 2022 года, регистрация интернет-мошенничеств снизилась на 23,8% - со 160 до 122 двух. Окончено и направлено в суд 34 дела, одно прекращено за примирением сторон в связи с компенсацией ущерба, в прошлом же году было окончено лишь 12. Прервано 45 дел (в прошлом году - 65) в связи с тем, что не установлены лица, совершившие преступления. Раскрываемость в этом году составила 40,2%, в предыдущем - 12,9%.

Также приняты меры по установлению и задержанию организаторов дропов (или дропперов), обналичивающих средства, добытые мошенническим путем, и направляющих их на другие счета. Задержан один организатор, у которого изъяты 11 банковских карт, 18 мобильных телефонов. И 15 дропперам ограничен доступ к банковским счетам. Шесть счетов с санкции суда арестованы.

- В этом году есть снижение интернет-преступлений потому, что с 2022 года стали блокировать телефонные номера, с которых извне, из других стран осуществлялись мошеннические звонки, - заметил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. - Около миллиарда тенге вывели за прошлый год со счетов граждан. Такие потери... Судьбы ломают.

За полгода жительница Костаная, поддавшись на мошенническую схему, инвестировала в сомнительный проект месяц за месяцем. Общий итог потерь - 56 млн тенге. В финале люди, представившиеся сотрудниками силовых органов, заявили, что ей нужно разом перевести большую сумму, чтобы они смогли задержать злоумышленника...

Основным способом противодействия интернет-мошенничествам остаются разъяснительная работа, целевые профилактические мероприятия. С начала года ими охвачено более 20 000 граждан. Даже во время празднования Наурыза людям раздавали буклеты. Прошли встречи полицейских в рабочих коллективах.