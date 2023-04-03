О том, как работают механизмы сдерживания цен на социально-значимые продукты питания, говорили сегодня, 3 апреля, в акимате Костаная. Один из механизмов - предоставление удешевленной муки из стабилизационного фонда пекарям.

Не путайте: при внешней схожести этот хлеб не социальный. В Костанае он стоит 190 тенге / Фото Ксении РЕБИК

Стабфонд закупил муку по 130 тенге за килограмм, а отпускает ее пекарням, которые изготавливают социальный хлеб, по 100 тенге. То есть фонду в убыток, но ради того, чтобы на выходе 600-граммовая буханка хлеба из муки первого сорта стоила 90 тенге.

Сегодня, доложил руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуралы ЕСЕРГЕПОВ, таким бизнесом в областном центре занимаются лишь семь пекарен, которые в сутки выпекают 8 700 булок социального хлеба. Для города этого недостаточно, дешевый хлеб в торговых точках заканчивается так быстро, что многие горожане забыли о его существовании.

- ТОО «Сузан», ИП Юрченко, ИП Сухин приостановили выборку удешевленной муки из стабфонда, - сказал Есергепов, - говорят, что даже при ее использовании хлеб за 90 тенге остается убыточным.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ поинтересовался, какова в Костанае средняя цена похожего хлеба, но не из стабфондовской муки. Ему назвали 147 тенге.

- Надо все-таки поработать с предпринимателями. Понятно, что на социальном хлебе, как таковом, не заработаешь. Это социальная ответственность бизнеса, - сказал аким и поручил подчиненным провести с пекарями разъяснительную работу.

Сегодня костанайцы ищут такой хлеб преимущественно в крупных супермаркетах, а магазины у дома почти не берут его, лишь некоторые, расположенные рядом с пекарнями.

Что же касается социальной ответственности бизнеса, то есть и вполне положительный пример. ТОО "Алтын-Нан" с декабря 2022 года не берет удешевленную муку из стабфонада. Однако социальный хлеб выпекать не прекратило. 300 булок в сутки производят, реализация идет через магазины "Солнечный", "Норма", Rauzet, в планах - работать со "Светофором" и inMart.