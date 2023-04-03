Самые частые обращения в службу Ikomek разбирали сегодня, 3 апреля, на аппаратном совещании в городском акимате. Традиционно костанайцы жалуются на переполненные мусорные площадки, разбитые остановки и детские площадки, требующие ремонта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

И традиционно же горожане считают, что площадки изначально сделаны некачественно, остановочные павильоны - не те, что хотелось бы, а залежи мусора рядом с контейнерами образуются только из-за плохой работы коммунальной службы.

- По остановочным павильонам - с Узкоколейной, Карбышева, Дзержинского есть заявки. Разбиты стекла, урны покорежены, надо заменить... Кто бьет все это? Жители города. Какие бы остановки мы ни ставили, вандализм по отношению к любым проявляется, культура у нас такая, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - С полицией надо постоянно отрабатывать такие вещи, будем добиваться, чтобы все улицы были под наблюдением.

Ситуацию по жалобам на несколько заваленных мусором контейнерных площадок аким попросил прокомментировать директора ТОО «Тазалык 2012» Александра КУШНИРА.

- Обратите внимание на то, что лежит вокруг контейнеров, - сказал он, указывая на демонстрируемые слайды, - старая мебель, бытовая техника. То, что люди должны сами вывозить на полигон, но большинство не делает этого. А поверх еще кидают бытовой мусор. С приходом ОСИ вместо ПКСК ситуация с тем, что жители заваливают площадки, ухудшилась.

Еще один повод для обращений - состояние детских и спортивных площадок, которых уже довольно много во дворах Костаная.

- Мы с вами договаривались, что новые будем устанавливать и сразу подписывать между акиматом, ОСИ, или ПКСК, или ПТ документ, чтобы они следили за содержанием этих площадок, - сказал аким. - Денег на их ремонт мы закладывать не будем. Те, на которые сегодня жалуются, надо все-таки привести в порядок и передать, найти им хозяев. Так не может быть, чтобы площадка была во дворе и при этом ничья. И жаловаться привыкли только в акимат... Нет, так не пойдет. Иждивенческое отношение надо менять. Надо найти ответственных за площадки. Все они должны иметь балансодержателя. Не хотите отвечать - демонтируем и переставим в другой двор, где за ними согласятся следить.