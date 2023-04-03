Генеральная прокуратура выявила факт фиктивного раскрытия дела об убийстве. Преступление, о котором идет речь, было совершено более 30 лет назад в Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В 1990 году в Федоровском районе Костанайской области убили женщину. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и дело отправили в архив.

В 2022 году, то есть 32 года спустя, полиция района отрапортовала об установлении убийцы и завершении расследования. Виновным был признан некий Ж. на основании его явки с повинной, то есть добровольного признания вины. При этом дело об убийстве было прекращено - в связи со смертью подозреваемого.

"Однако, как установила прокуратура, Ж. умер за 5 лет до того, как он якобы явился с повинной. Иными словами, явку с повинной он не писал, его вина в совершении преступления материалами уголовного дела не доказана", - сообщили в Генпрокуратуре.

Таким образом, сотрудники полиции в целях искусственного повышения показателей раскрываемости нарушили основные принципы уголовного законодательства. Прокуратура отменила все процессуальные решения о признании покойного гражданина виновным. Организацию расследования поручили другому органу. А виновных полицейских привлекут к ответственности.

"Для того чтобы установить данные обстоятельства, сотрудникам Генеральной прокуратуры не понадобилось выезжать на место. Дело в электронном формате изучено в онлайн-режиме посредством информационных систем", - добавили в надзорном ведомстве.