В прошлом году казахстанские органы РАГС (регистрация актов гражданского состояния) отметили 100-летний юбилей. В советское время ЗАГСы (так они назывались ранее) относились к органам милиции. С 2003 года они были в ведении департаментов юстиции. С 2015 года органы РАГС находятся в подчинении у местных исполнительных органов, то есть акиматов.

Реформы не стоят на месте, и вот работникам органов РАГС объявили, что с 1 июля 2023 года их функции передадут в ЦОНы (НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан"), сообщает Tengrinews.kz.

"На сегодняшний день госкорпорация является единым провайдером оказания государственных услуг населению. На данном этапе госкорпорация уже сконцентрировала у себя прием и обработку услуг оформления социальных выплат, оформления документов на земельные участки, регистрации прав на недвижимое имущество, регистрации залогов движимого имущества, технического обследования объектов недвижимости, регистрации юридических лиц. Учитывая изложенное, передача функций РАГС в госкорпорацию не предполагает упразднение органов РАГС, поскольку они будут расположены в госкорпорации с наделением соответствующей компетенцией", - сообщили в Министерстве юстиции.

О нововведениях и о том, что же теперь изменится в системе регистрации актов гражданского состояния для населения, корреспондент Tengrinews.kz расспросил руководителя отдела РАГС Турксибского района Алматы Жанну Дюсембаеву.

Она также рассказала, почему работники РАГСов не в восторге от перехода в ЦОНы.

Руководитель отдела РАГС Турксибского района Алматы Жанна Дюсембаева. Фото ©Айнаш Ондирис

В настоящее время согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье" органы РАГС производят государственную регистрацию рождения, смерти, заключения и расторжения брака (супружества), изменяют, дополняют, в том числе при перемене имени, отчества, фамилии, установлении отцовства (материнства), усыновлении (удочерении), исправляют, восстанавливают и аннулируют записи актов гражданского состояния. Выдают первичные и повторные свидетельства, справки в электронной форме или на бумажном носителе, копии записей актов гражданского состояния, обеспечивают сохранность книг и бланков свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния.

"Все эти госуслуги называются у нас "государственная регистрация", это значит, что мы осуществляем эти функции от лица государства, и, соответственно, это определяет и правовые и наследственные отношения населения. Здесь юридически идет большая ответственность, грамотность в составлении документов, поэтому этим не могут заниматься люди, пришедшие со стороны, эту работу нужно знать изнутри, она очень ответственная, очень большая и емкая", - говорит руководитель отдела РАГС Жанна Дюсембаева.

Жанна Дюсембаева считает, что передача полномочий РАГСов в ЦОНы подразумевает идеальное исполнение и функционирование электронной базы РАГС, чего пока достичь не удалось. В результате может серьезно пострадать качество оказания данного вида госуслуг.

"По всей республике предусмотрена передача функций органов РАГС в "Правительство для граждан" с 1 июля 2023 года. Вообще, планировалось, что это произойдет раньше, но все время откладывалось в связи с тем, что электронный архив РАГС должен быть в идеальном состоянии, чего до сих пор достичь не удалось. На оцифровку архивных документов были выделены большие бюджетные средства. Этим занимались не рагсовские сотрудники, а сторонние подрядчики. Они эту работу сделали недобросовестно. То есть у нас только по одному Турксибскому районному архиву не хватает почти 100 тысяч документов, которые должны были быть отсканированы. Это архивные записи, огромное количество документов о рождении, о браке, смерти, о разводе - то, что должно быть оцифровано в идеале. Потому что сама передача полномочий РАГСов в ЦОНы предусматривает идеальное исполнение госархива именно по регистрации актов записи в электронном виде", - говорит Дюсембаева.

Более того, она считает, что может пострадать тайна семейной жизни.

"Если все наши полномочия, все виды регистраций полностью собираются передавать в ЦОНы, то такие акты, как усыновление, установление отцовства, которые, согласно Конституции, вообще являются тайной личной жизни, невозможно обеспечить в открытом помещении ЦОНа. Ведь люди не хотят, чтобы их семейные дела и проблемы были вынесены на всеобщее обозрение. А они, так или иначе, будут вынуждены с этим сталкиваться в ЦОНах, поскольку корпорация является единым провайдером и все услуги будут оказываться по принципу "одного окна". Заявители должны будут вслух проговаривать свои причины оператору на ресепшене, инспекторам, которые сидят в открытом помещении, то есть в ЦОНах тайна семейной жизни будет нарушена.

Регистрация заключения брака - это тоже очень индивидуальная процедура. У нас в РАГСах имеются залы регистрации, чего не будет в ЦОНах.

Есть очень много моментов, когда люди при расторжении брака тоже не хотят, чтобы кто-то лишний присутствовал. Это невозможно будет обеспечить в здании ЦОНа", - рассказала Дюсембаева.

Жанна Дюсембаева считает, что передача госфункций по РАГС в ЦОНы напрямую противоречит нормам Конституции и Кодекса "О браке и семье".



"В настоящее время работники отдела РАГС являются государственными служащими. То есть мы так же проходим тестирование, полностью все, что требуется на госслужбе, поскольку в соответствии со статьей 177 Кодекса Республики Казахстан "О браке (супружестве) и семье" акты гражданского состояния подлежат государственной регистрации. Однако сотрудники ЦОНов не являются госслужащими. Сама форма собственности госкорпорации -АО - подразумевает возможность получения прибыли. И, соответственно, уже не будет той ответственности, которая сейчас возлагается на сотрудников отделов РАГС", - говорит она.

Дюсембаева отметила, что органы РАГС, кроме регистрации актов записи гражданского состояния, делают и другую работу, которая составляет львиную долю их рабочей деятельности.

"Ранее было проведено электронное архивирование всей нашей базы документов, но когда мы встречаемся с этими документами напрямую, то видим, что очень много сделано ошибок при сканировании, при атрибутировании. Ежедневно мы занимаемся тем, что отправляем запросы, к нам поступают заявки на оказание госуслуг из других регионов, и в архивах очень многих документов нет. Эта работа постоянно ведется, мы просим отсканировать и отправить архивные документы, сделать запись, отрабатываем заявки. Естественно, сотрудники ЦОНов не знают всех этих тонкостей работы.

Наша отдельная категория работы – это участие в судебных процессах. В судебных процессах граждане устанавливают юридический факт либо, к примеру, факт установления или отмены отцовства. Мы практически ежедневно принимаем участие в судах в качестве третьего лица, принимаем участие в административных судах, в районных, ювенальных судах. Это огромная работа, которая сопровождает деятельность отдела РАГС, они неразрывно связаны. Я, как доверенное лицо акима, выступаю на этих процессах. Кто этим будет заниматься при передаче полномочий РАГСов в ЦОН? И как будут заниматься - тоже вопрос. Очень много нюансов.



Сейчас я, например, готовлю материал по суду. Был человек по имени Борис Абдуллаевич, когда-то документировался как Николаевич, в свидетельстве о рождении своего ребенка прописан как Николаевич, а умирает как Абдуллаевич. Его сын не может вступить в наследство, получить права. На таких процессах мы должны дать конкретные разъяснения, изучаем исковые заявления, готовим отзывы, поднимаем все материалы, архивы. То есть как представляют себе в ЦОНах, кто этим будет заниматься?" - задается вопросом спикер.

Архив РАГС. Фото ©Айнаш Ондирис

То есть мы правильно понимаем, что теперь и браки будут заключаться в ЦОНах?



"В проекте нововведений говорится, что якобы регистрацию, заключение брака и расторжение брака по взаимному согласию в дальнейшем передадут нотариусам. Естественно, нотариусы у нас все частные. Если сейчас эти полномочия будут переданы в нотариальные конторы, частники не будут в любом случае, как и НАО, на безвозмездной основе это осуществлять. Все это будет платно. В настоящее время у нас госпошлина за регистрацию брака составляет 1 МРП, то есть 3450 тенге. А у нотариусов только консультация по одному вопросу стоит 1 МРП. Потом им нужно будет документы принимать, готовить. Это все делается, естественно, не бесплатно.

Передача регистрации брака нотариусам сейчас обсуждается. Потому что невозможно осуществлять регистрацию брака в ЦОНе, это просто нереально. Представьте, люди получили талончик в справочной, потом подходят к инспектору, и он им говорит: "Объявляю вас мужем и женой". Это вот просто смешно.

Кроме того, сейчас хотят полностью упразднить выдачу документов на гербовых бланках. В сноске проекта, который нам предоставляли, указано, что гербовые бланки будут выдаваться только людям по их личным запросам. Нам сказали, что если люди не просят документ на гербовой бумаге, то и выдавать не нужно. Но, естественно, когда человек получает документ о регистрации рождения ребенка, что он попросит - распечатанную бумажку А4 или гербовый бланк? Как вы думаете сами? Либо на регистрацию заключения брака получат листок А4 либо официальную бумагу?

У нас делают такой акцент, что цифровые документы будут общепризнанными в Казахстане, а выдавать на бумажном носителе документы будут, только если людям потребуется людям для предоставления за границу. Ну я не думаю, что человек будет согласен получить просто бумажку формата А4.

Когда рождается ребенок - мы ему присваиваем ИИН. Сейчас ИИН формируют РАГСы. У нас очень много документов, где по каким-либо причинам ИИН может не присвоиться или присвоиться неправильно. При подготовке таких документов нельзя отвлекаться ни на секунду. А в ЦОНах, при постоянных приемах людей, как будут готовиться документы?

Пострадает законность выдачи ИИН. ИИН - это пароль, ключ ко всем услугам. А у нас сейчас, если передадут формирование ИИН в ЦОНы, будет тоже очень много последствий. Законность может быть нарушена. Когда паспортные отделы передавали в ЦОНы и занимались документированием всех подряд, сколько на сегодняшний день выявлено незаконных документов. Вон у граждан Азербайджана, Грузии поддельные документы сотнями выявляют каждый день, этим сейчас занимаются компетентные органы.

Ну и самое ужасное - это общий доступ к базе. Ни один человек у нас не может получить информацию в отношении третьих лиц. А получится так, что эта информация будет доступна большому количеству сотрудников ЦОНов - есть риск утечки информации. Персональная информация идет наравне с госсекретами. Это будет стресс для людей."



Когда это планируется ввести? Решение уже окончательное?



"Само понятие цифровых документов уже введено давно. Неоднократно пытались отменить выдачу гербовых бланков по регистрации смерти, но тем не менее ни один банк не выплачивает положенные деньги без предоставления документа на официальном бланке.



У нас в одно время была проблема, когда мы выдавали не гербовые бланки, а справки о регистрации акта гражданского состояния, и внизу писали разъяснение, что они имеют законную силу. И очень много было нареканий, возмущения людей, они требовали гербовые бланки. И в конечном итоге у нас получилась двойная работа: в конечном итоге все-таки пришлось выдавать официальный документ."



Какова стоимость этих гербовых бланков? Они такие дорогие? Почему их отменяют?



"Они абсолютно недорогие. Номинальная стоимость бланка с твердой корочкой - от 30 до 150 тенге. Такие корочки у нас выдаются только на регистрацию рождения и на регистрацию заключения брака. Все остальные документы выдаются на обычной бумаге."



Все ли ваши коллеги согласны с этими нововведениями?



"С этими нововведениями никто не согласен, ни один рагсовский сотрудник. Все очень сильно возмущены создавшимся положением, мы неоднократно обращались, писали и на имя Президента, и в Конституционный совет мы обращались, пытались достучаться о том, что нельзя закрывать РАГСы.



Я понимаю, что у нас век цифровизации, мы должны пересматривать все, улучшать. Но зачем ломать то, что годами строилось? Вот в прошлом году только отметили 100-летие органов ЗАГС, а в этом году такая попытка все это сломать.



Ну и последнее. Заработная плата, которую мы получаем, будучи государственными служащими, - такой зарплаты нам, в "Правительстве для граждан" сказали сразу, платить не будут. У нас руководители РАГСов все с большим опытом, уже очень много лет отработали в этой сфере, а им предлагают переходить в ЦОНы и сидеть в оперзале инспекторами, принимать по всем видам госуслуг. Естественно, что никто из них идти рядовым инспектором в ЦОН работать не желает. Вообще, нашей работе не учат ни в одном институте, здесь идет обучение на месте. Как составляется запись, какие требования к ней, нужно досконально знать правила и стандарты оказания этого вида госуслуг.

На сегодняшний день у нас: "амал жок, не истеймиз", кто-то говорит: "мы пойдем", но из тех, кто ценит свой труд, свой мозг, этих людей, которые отказываются идти, огромный процент. И как это будет решаться в дальнейшем, я даже не представляю."



P. S. Как сообщили в ответ на запрос корреспондента Tengrinews.kz в Министерстве юстиции, государственная регистрация актов гражданского состояния будет производиться сотрудниками регистрирующего органа - госкорпорации "Правительство для граждан", поскольку соответствующая компетенция законодательно закреплена.

"Согласно статье 53 Кодекса частная жизнь, личная и семейная тайна находятся под охраной закона. Работники и сотрудники, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также другие лица, иным образом осведомленные о частной жизни, обязаны сохранять личную и семейную тайну. Разглашение сведений о личной и семейной жизни граждан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан", - проинформировали в Минюсте.